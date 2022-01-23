Новые трамвайные платформы по 1,5 млн за штуку оказались не нужны — вагоны там не останавливаются

Продолжаем рассказывать о странном строительстве обособленных трамвайных платформ в Новосибирске. В редакцию НГС поступили сигналы от читателей, что на улице Дуси Ковальчук возведенные платформы не используются — трамваи просто останавливаются не на них, а рядом. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить обстановку на улице, и вот что получилось.

Ранее мы уже сообщали, что на площади Калинина и Дуси Ковальчук были построены платформы, которые не понравились автомобилистам, поскольку «отъедали» от проезжей части значительную часть и уменьшали количество полос движения. Всего в этом районе было построено 3 пары платформ, то есть 6 штук. И вот оказалось, что некоторые из них просто не используются. По мнению наших читателей, их единственная функция — мешать проезду машин, автобусов и троллейбусов.