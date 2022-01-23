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Новые трамвайные платформы по 1,5 млн за штуку оказались не нужны — вагоны там не останавливаются

В Новосибирске построили платформы, но трамваи там не останавливаются

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Остановка на ул. Дуси Ковальчук

Остановка на ул. Дуси Ковальчук

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Продолжаем рассказывать о странном строительстве обособленных трамвайных платформ в Новосибирске. В редакцию НГС поступили сигналы от читателей, что на улице Дуси Ковальчук возведенные платформы не используются — трамваи просто останавливаются не на них, а рядом. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить обстановку на улице, и вот что получилось.

Ранее мы уже сообщали, что на площади Калинина и Дуси Ковальчук были построены платформы, которые не понравились автомобилистам, поскольку «отъедали» от проезжей части значительную часть и уменьшали количество полос движения. Всего в этом районе было построено 3 пары платформ, то есть 6 штук. И вот оказалось, что некоторые из них просто не используются. По мнению наших читателей, их единственная функция — мешать проезду машин, автобусов и троллейбусов.

Платформа «съедает» дорогу

Платформа «съедает» дорогу

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— Езжу и просто намозолило глаз настолько, что от этого идиотизма уже просто нет слов. На Дуси Ковальчук, если ехать в сторону Горбольницы — остановка «НИИЖТ», остановка «Горбольница» — сделали эти аппендициты возле трамвайных путей якобы для людей. Там и летом, и зимой вообще трамваи останавливаются в других местах. Эти аппендициты занесены снегом, трамваи проезжают дальше, останавливаются на старых остановках.

— Пробку вот эти места сейчас создают постоянно, кошмар просто, забрали просто полосу одну. Оживленная улица, и толку нет от того, что они сделали. Либо тогда пусть трамваи приучат останавливаться там и чистят тогда, ну зачем полосу забрали-то? — пишут наши читатели.

Снег не убран

Снег не убран

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Следов людей нет

Следов людей нет

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На присланных в редакцию фотографиях видно, что часть платформ действительно занесена снегом, следов от обуви нет, то есть люди не высаживаются на платформах и не приходят на них.

На остановке «Горбольница»

На остановке «Горбольница»

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Так что же там происходит? Давайте отправимся на эту улицу и вместе разведаем обстановку. На момент нашего визита остановки оказались вроде бы почищенными, но следов подхода пассажиров и перемещения по платформам особо мы не увидели.

Пассажиры вышли из вагона

Пассажиры вышли из вагона

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А вот и трамвай № 14, про который говорят, что он ходит раз в час и везет 1,5 человека. И что же мы видим на остановке «Горбольница»? Вагон останавливается метров за 20 до платформы и там высаживает пассажиров.

Трамвай проезжает мимо

Трамвай проезжает мимо

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Потом дает газу и спокойненько проезжает остановку на полном ходу. В диспетчерской «Правобережного трамвайного депо» заявили, что понятия не имеют, почему так происходит: «Мы не в курсе. Надоели!»

На остановке «НИИЖТ»

На остановке «НИИЖТ»

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А это другой вагон, на остановке «НИИЖТ», он едет со стороны пл. Калинина. Проехал платформу и остановился за светофором.

Такой знак должен быть на всех остановках

Такой знак должен быть на всех остановках

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Почему же так происходит? В департаменте транспорта мэрии ответили очень интересно: оказывается, платформы до сих пор не оформлены и не введены в эксплуатацию, потому что не перенесены пешеходные переходы. А почему они не перенесены? Да господь его знает.

— Обустройство трамвайных остановочных пунктов «Университет путей сообщения» и «Горбольница» было выполнено учреждением МБУ «ГЦОДД» силами подрядной организации на основании заключенного муниципального контракта № 35/20/ЭА от 25.12.2020 года в летний строительный сезон 2021 года. В настоящее время не введены в эксплуатацию по причине отсутствия сопряженного регулируемого пешеходного перехода, ввиду чего трамвайные вагоны осуществляют посадку и высадку пассажиров на прежнем месте. Сроки ввода указанных посадочных платформ зависят от организации регулируемого наземного пешеходного перехода.

Вал снега сужает дорогу

Вал снега сужает дорогу

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Что касается чистки, вот посмотрите, кучи снега сгребли к краю платформы, но не вывезли, хотя тут не так уж и много снега. В итоге дорога, и так суженная из-за самой платформы, уменьшается еще сильнее. И протиснуться на автомобиле по полосе движения — это уже надо ювелирное мастерство. Но власти считают, что это нормально.

— Работы по уборке ООТ, находящихся на обслуживании МКУ «Центральное», производятся силами данного учреждения ежедневно, с посыпкой антигололедными веществами в зависимости от погодных условий. По состоянию на 20.01.2022 указанные остановочные платформы находятся в удовлетворительном состоянии.

За год построили 30 платформ

За год построили 30 платформ

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По данным сайта госзакупок, стоимость одной пары таких платформ, к примеру, общей площадью 51 кв. м с ограждением общей длиной 25 метров и с дорожными знаками составляла 1,5 миллиона рублей. А всего в 2021 году в Новосибирске построено 30 новых трамвайных платформ.

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