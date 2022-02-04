«За час проехали 2 километра»: огромная пробка скопилась на Бердском шоссе

Сегодня днем, 4 февраля, собралась пробка длиной в 5,5 километра на Бердском шоссе в Новосибирске. В районе поселка Геологов произошла авария с участием четырех машин.
— На въезде в Бердск — авария, пробка. Так как еще только обед, она будет еще больше. За час проехали
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на участке от Бердского шоссе, 500 до здания
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответ не поступил.
В конце января в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В нем погибла