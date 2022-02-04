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«За час проехали 2 километра»: огромная пробка скопилась на Бердском шоссе

На дороге произошла авария

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Водители стоят в пробке больше часа

Водители стоят в пробке больше часа

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Сегодня днем, 4 февраля, собралась пробка длиной в 5,5 километра на Бердском шоссе в Новосибирске. В районе поселка Геологов произошла авария с участием четырех машин.

— На въезде в Бердск — авария, пробка. Так как еще только обед, она будет еще больше. За час проехали 2 километра, — сообщил НГС читатель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на участке от Бердского шоссе, 500 до здания № 548.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается <nobr class="_">в 3 балла</nobr>

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 3 балла

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НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответ не поступил.

В конце января в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В нем погибла 36-летняя женщина.

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Бердское шоссеДТПпробка
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