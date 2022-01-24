Массовое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — погибла 36-летняя девушка

В Новосибирской области на трассе из Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого произошла массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП погибла женщина, которая, по предварительной причине, и устроила ДТП.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, около 15:40 36-летняя жительница Ордынского района на Honda Civic врезалась в стоящий на проезжей части ГАЗ-69 на 125-м километре дороги К-19Р, двигаясь по направлению из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий. Водитель отечественного авто в момент ДТП пытался завести мотор с помощью ручного стартера.