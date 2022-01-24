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Массовое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — погибла 36-летняя девушка

В аварии участвовали пять автомобилей

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ДТП произошло около 15:40

ДТП произошло около 15:40

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В Новосибирской области на трассе из Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого произошла массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП погибла женщина, которая, по предварительной причине, и устроила ДТП.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, около 15:40 36-летняя жительница Ордынского района на Honda Civic врезалась в стоящий на проезжей части ГАЗ-69 на 125-м километре дороги К-19Р, двигаясь по направлению из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий. Водитель отечественного авто в момент ДТП пытался завести мотор с помощью ручного стартера.

После столкновения «Хонду» выкинуло на встречку, где она столкнулась с Land Rover, направлявшемся со стороны Ленинска-Кузнецкого. Затем ехавший со стороны Новосибирска Lifan Solano протаранил идущую попутно Toyota Corolla и обе машины врезались в ГАЗ-69.

— В результате происшествия на месте погибла водитель автомобиля Honda Civic и травмирован пассажир Lifan Solano, 33-летний мужчина. Причиной ДТП предварительно стала невнимательность водителя Honda Civic, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Как рассказал НГС очевидец ДТП, женщину из Honda Civic вытаскивали проезжавшие мимо люди. При этом гололедицы на этом участке не было.

— Участок трассы прямой, дорожное покрытие чистое и сухое, ясно. Honda с правосторонним расположением рулевого управления, удар пришелся прямо в водителя-женщину, из машины ее извлекали уже с пассажирского сиденья без сознания, — сообщил читатель НГС.

Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию.

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ДТПавариямассовая авария
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