31 декабря пятница
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняКак Новосибирск празднует Новый год (онлайн)
Все новости
Все новости

В Новосибирске пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать с места аварии

В аварии никто не пострадал

1 542
8Обсудить

Поделиться

Машины перекрыли проезжую часть

Машины перекрыли проезжую часть

Поделиться

Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию.

Как сообщает очевидец в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина за рулем автомобиля «Хендай-Солярис» не остановился по требованию инспекторов ДПС об остановке и, уходя от погони, врезался в стоящие автомобили. Повреждения получили несколько машин, в том числе ВАЗ-2115, «Тойота», «Хонда» и «Киа-Рио» службы такси. Виновник пытался сбежать с места аварии, однако его задержали.

Информация о данном происшествии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:31.

— ДТП, шесть автомобилей. Скорая не нужна, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска факт аварии также подтвердили.

— В ДТП участвовало шесть автомобилей. Пострадавших нет. Водитель «Соляриса» 1993 года рождения, алкогольное опьянение установлено, — пояснили в ведомстве.

Сегодня утром в аварии на трассе под Новосибирском погиб 26-летний мужчина.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

массовое ДТПпьяный водительГИБДД в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter