В Новосибирске пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать с места аварии

Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию.
Как сообщает очевидец в паблике новосибирской службы эвакуации «
Информация о данном происшествии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:31.
— ДТП, шесть автомобилей. Скорая не нужна, — говорилось в сообщении.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска факт аварии также подтвердили.
— В ДТП участвовало шесть автомобилей. Пострадавших нет. Водитель «Соляриса» 1993 года рождения, алкогольное опьянение установлено, — пояснили в ведомстве.
Сегодня утром в аварии на трассе под Новосибирском погиб