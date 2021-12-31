В лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области погиб 26-летний мужчина

На трассе в Куйбышевском районе Новосибирской области сегодня, 31 декабря, столкнулись автомобиль «Шевроле-Лачетти» и грузовик МАН. В результате погиб один из водителей.
— Около 11:00 на 1189-м км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле-Лачетти», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, по не установленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН, который двигался во встречном направлении. В результате данного происшествия на месте погиб водитель «Шевроле», — рассказала инспектор отдела пропаганды ГИБДД Ирина Кетова.