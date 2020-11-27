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Новосибирцы встали в трехкилометровую пробку на подъезде к Речному вокзалу

Движение транспорта в обратную сторону также немного затруднено из-за аварии

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Движение в обратную сторону тоже немного затруднено

Движение в обратную сторону тоже немного затруднено

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Автомобилисты встали в пробку у Речного вокзала в Новосибирске

В пятницу, 27 ноября, новосибирцы встали в трехкилометровую пробку на Большевистской на подъезде к станции метро «Речной вокзал».

Движение транспорта в сторону Академгородка также немного затруднено из-за аварии с участием двух легковых и одного грузового автомобилей. По данным очевидцев, она произошла около восьми часов утра в районе остановки «Инструментальный завод».

При движении в сторону Академгородка столкнулись три автомобиля

При движении в сторону Академгородка столкнулись три автомобиля

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По данным «Яндекс.Карт», в целом ситуация с пробками в городе оценивается в пять баллов.

А на прошлой неделе новосибирцы попали в пробку на Горской — они ехали полтора километра почти 40 минут.

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БольшевистскаяДТПпробка
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