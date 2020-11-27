Новосибирцы встали в трехкилометровую пробку на подъезде к Речному вокзалу

Автомобилисты встали в пробку у Речного вокзала в Новосибирске
В пятницу, 27 ноября, новосибирцы встали в трехкилометровую пробку на Большевистской на подъезде к станции метро «Речной вокзал».
Движение транспорта в сторону Академгородка также немного затруднено из-за аварии с участием двух легковых и одного грузового автомобилей. По данным очевидцев, она произошла около восьми часов утра в районе остановки «Инструментальный завод».
По данным «Яндекс.Карт», в целом ситуация с пробками в городе оценивается в пять баллов.
А на прошлой неделе новосибирцы попали в пробку на Горской — они ехали полтора километра почти 40 минут.