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Едем сорок минут: новосибирцы встали в утреннюю пробку на левом берегу

Движение затруднено в сторону правого берега

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Люди стоят в пробке по 40 минут

Люди стоят в пробке по 40 минут

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Новосибирцы стоят в пробке на левом берегу

Сегодня утром новосибирцы встали в пробках на левом берегу города из-за небольших ДТП — движение затруднено на Горской, Октябрьском мосту и площади Труда.

— Мы уже 40 минут едем небольшой участок дороги, — передает наш журналист Вероника Барашкова.

Движение затруднено в сторону правого берега

Движение затруднено в сторону правого берега

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Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает утренние пробки в Новосибирске в 4 балла. Дорожный затор можно наблюдать на Октябрьском мосту, площади Труда, Горской и Карла Маркса.

16 ноября из-за снегопада Новосибирск встал в пробках. Водителям пришлось потратить немало времени, чтобы откопать свою машину. Мы вели онлайн-репортаж, в котором показывали, что происходит на улицах Новосибирска. Посмотрите, как это было.

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