Едем сорок минут: новосибирцы встали в утреннюю пробку на левом берегу

Новосибирцы стоят в пробке на левом берегу
Сегодня утром новосибирцы встали в пробках на левом берегу города из-за небольших ДТП — движение затруднено на Горской, Октябрьском мосту и площади Труда.
— Мы уже 40 минут едем небольшой участок дороги, — передает наш журналист Вероника Барашкова.
Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает утренние пробки в Новосибирске в
16 ноября из-за снегопада Новосибирск встал в пробках. Водителям пришлось потратить немало времени, чтобы откопать свою машину. Мы вели онлайн-репортаж, в котором показывали, что происходит на улицах Новосибирска. Посмотрите, как это было.