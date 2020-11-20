Едем сорок минут: новосибирцы встали в утреннюю пробку на левом берегу

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает утренние пробки в Новосибирске в 4 балла . Дорожный затор можно наблюдать на Октябрьском мосту, площади Труда, Горской и Карла Маркса.

16 ноября из-за снегопада Новосибирск встал в пробках. Водителям пришлось потратить немало времени, чтобы откопать свою машину. Мы вели онлайн-репортаж, в котором показывали, что происходит на улицах Новосибирска. Посмотрите, как это было.