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«Восстановлению не подлежит»: машины пробили колеса на разбитой дороге в Калининском районе

Очевидица сообщила, что пострадали пять автомобилей

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Сибирячка рассказала, что яма на дороге около 20 сантиметров

Сибирячка рассказала, что яма на дороге около 20 сантиметров

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В понедельник, 2 ноября, жительница Новосибирска пожаловалась на ямы рядом со старым железнодорожным переездом на улице Тайгинская в Калининском районе.

— Сегодня на дороге по улице Тайгинская рядом с переездом пять машин налетели на яму. В этот список попали и мы. Это первый железнодорожный переезд на склады возле высоковольтной вышки, после поворота с Богдана Хмельницкого на Тайгинскую. Глубина ямы не менее двадцати сантиметров. Колесо восстановлению не подлежит. Кто несет ответственность за этот участок и кто людям компенсирует затраты? Так как мы все знаем, что меняются колеса парами, — пожаловалась читательница Юлия.

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По информации очевидицы, из-за этой ямы на дороге пострадали колеса автомобилей

По информации очевидицы, из-за этой ямы на дороге пострадали колеса автомобилей

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Автомобилистка также отметила место, где находится яма

Автомобилистка также отметила место, где находится яма

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Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.

В августе с подобной проблемой столкнулись автомобилисты, решившие проехать по Октябрьскому мосту, — несколько машин здесь повредили колеса о трамвайные пути.

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Калининский райондорожные ямыпробили колеса
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