«Восстановлению не подлежит»: машины пробили колеса на разбитой дороге в Калининском районе

В понедельник, 2 ноября, жительница Новосибирска пожаловалась на ямы рядом со старым железнодорожным переездом на улице Тайгинская в Калининском районе.



— Сегодня на дороге по улице Тайгинская рядом с переездом пять машин налетели на яму. В этот список попали и мы. Это первый железнодорожный переезд на склады возле высоковольтной вышки, после поворота с Богдана Хмельницкого на Тайгинскую. Глубина ямы не менее двадцати сантиметров. Колесо восстановлению не подлежит. Кто несет ответственность за этот участок и кто людям компенсирует затраты? Так как мы все знаем, что меняются колеса парами, — пожаловалась читательница Юлия.