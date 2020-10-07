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У пешеходного перехода на площади Ленина появился светофор

Он регулируется кнопками

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Теперь пешеходный переход на Ленина регулируется

Теперь пешеходный переход на Ленина регулируется

В Новосибирске на улице Ленина, недалеко от Красного проспекта, 25, появился светофор на пешеходном переходе.

Светофор утром 7 октября заметил фотограф НГС и сделал пару кадров.

На светофорах есть кнопка для пешеходов

На светофорах есть кнопка для пешеходов

Три года назад власти пробовали сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным. В первый раз этот формат был опробован 29 июля 2017 года и вызвал тогда нарекания со стороны части горожан. Городские власти всячески пытались приучить горожан к пешеходной улице: устанавливали на ней кадки с растениями и даже приводили людей с автоматами.

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дорогапешеходный переход
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