Строим бассейн и душ на даче: как сделать участок ровным, функциональным и приятным для отдыха

Как выровнять участок на даче

Перед любыми работами, даже перед организацией огорода, нужно выровнять участок. Сначала — удалить весь мусор и сухостой.

— Лучше сделать это весной при перекопке, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Многие используют для перекопки мотоплуги или мотокультиваторы. После них нужно разравнивать землю или специальными насадками, или граблями.