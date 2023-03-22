Может себе позволить: откровенные фото 63-летней модели взорвали интернет — она умеет стареть красиво

63-летняя модель Никола Гриффин в последнее время часто становится лицом рекламных кампаний известных марок и брендов. Особенно активно в СМИ обсуждали ее последние съемки в рекламе бренда Marks & Spencer. На фото женщина позирует в бежевом бюстгальтере и классических брюках бежевого цвета. Мало кто знает, что Никола — простая мать-одиночка из Ноттингема, сейчас женщина живет в Лондоне. И карьеру модели она начала абсолютно случайно, когда ей стало грустно дома без своих дочерей-близнецов, которые поступили в колледж. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили ее необычную историю.
Никола рассказывает, что, по мнению ее критиков, только молодые женщины с прессом и сияющей кожей имеют право быть полуголыми. Модель вспоминает, что столкнулась с негативом и хейтом с тех пор, как десять лет назад начала свою карьеру.
— Тогда, в возрасте 53 лет, я оказалась в довольно сложном положении. Моим дочерям-близнецам, Табите и Элли, было 18 лет, и они собирались поступать в университет. Я работала в бизнесе, но боролась с синдромом опустевшего гнезда и переживала, что будет дальше в моей жизни. Когда я обналичивала деньги в местном отделении банка в Ноттингеме, ко мне подошел скаут, — описывает тот день Гриффин.
Гриффин рассказывает, что после этого ей предложили рекламировать шампунь для седых волос, когда она еще работала в банке. Женщина сомневалась в себе и даже хотела отказаться, но ее дочери-близнецы, Табита и Элли, уговорили маму «пойти на это». Уже через несколько месяцев Николу отправили на Карибы для ее первой модельной съемки — и всё завертелось.
Почти каждая откровенная съемка Николы вызывает широкий общественный резонанс.
— Это происходит каждый раз, когда я участвую в известной модельной кампании. Кто-то где-то, в СМИ или в интернете, будет критиковать меня за то, что я показываю животик и целлюлит, стыдя меня за мою седину и морщины. Самое главное, они осудят меня за то, что я осмелилась показать свое тело уверенно и позитивно, — делится она с журналистами.
Однако женщина подчеркивает, что несмотря на то, что она любит свою новую карьеру, она прилагает много усилий, чтобы хорошо выглядеть, и неустанно занимается внешностью. Модель правильно питается и через день ходит на тренировки.
У нас тоже есть такие
В прошлом бухгалтер, а ныне настоящая супермодель Галина Новак успевает следить не только за правнучками, но и за собой. В свободное время — шопинг, занятия спортом, а с недавних пор — фотосессии в стильных образах.
До 1995 года Галина работала в городе Стрежевой (Томская область) главным бухгалтером в крупной компании в нефтяной промышленности. После выхода на пенсию продала квартиру и одна переехала в Новосибирск — ближе к дочери и внукам. И еще около 10 лет проработала бухгалтером в одной из крупных компаний, затем до осени 2018 года — администратором в салонах красоты и студии загара. Сейчас Галина в разводе, но была трижды замужем.
— Я постоянно держу себя в форме. Как только родила дочь, то начала следить за своим весом. Если появляются 1–2 лишних килограмма, сразу сажусь на диету. Кроме того, лишний вес — это давление на суставы, а в моем возрасте за здоровьем нужно следить особенно, — говорит она.
— Предпочитаю полезные продукты: творог, яйца, сметану, кефир, рыбу, из мяса — куриную грудку. Как правило, до завтрака выпиваю стакан воды, затем каша, в обед — легкий суп, на ужин — рыба или курица с гарниром. На ночь стараюсь не есть, хотя иногда хочется, — делится секретами Галина Новак.
Впервые она приняла участие в фотосессии три года назад: идея появилась после того, как младший внук, Никита, добавил ее фото в своих социальных сетях.
— Фотография набрала сотни лайков и комментариев. Никита сказал: «Ты у нас, бабушка, такая обаятельная и привлекательная! Надо бы устроить фотосессию». Он позвонил своим знакомым из модельного бизнеса, рассказал про меня, — вспоминает она.
По мнению Галины, именно любовь помогает сохранить молодость.
— Но, если честно, я давно не влюблялась. Но было бы здорово, — откровенничает она.
Журналист записала правила жизни возрастной модели — в них Галина рассказала, что однажды не простила измену.
— У меня была непростая судьба: первых двух мужей уже нет в живых, а третий изменил. Пережить предательство непросто. Простить не смогла — подала на развод, — вспоминает она. Галина рада сотрудничеству с фотографами, агентствами и новым знакомствам.
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, то есть альтернатива. Мы узнали, чем заменить любимый крем, и нашли 10 аптечных находок, которые тоже работают.
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