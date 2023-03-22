Может себе позволить: откровенные фото 63-летней модели взорвали интернет — она умеет стареть красиво

Никола рассказывает, что, по мнению ее критиков, только молодые женщины с прессом и сияющей кожей имеют право быть полуголыми. Модель вспоминает, что столкнулась с негативом и хейтом с тех пор, как десять лет назад начала свою карьеру.



— Тогда, в возрасте 53 лет, я оказалась в довольно сложном положении. Моим дочерям-близнецам, Табите и Элли, было 18 лет, и они собирались поступать в университет. Я работала в бизнесе, но боролась с синдромом опустевшего гнезда и переживала, что будет дальше в моей жизни. Когда я обналичивала деньги в местном отделении банка в Ноттингеме, ко мне подошел скаут, — описывает тот день Гриффин.

