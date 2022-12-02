50-летняя красотка. Как сотрудница банка стала моделью плюс-сайз и научилась зарабатывать на этом

В 50 лет стать моделью и отправиться на конкурс красоты — возможно ли это? Да, ведь именно так сделала нижегородка Анна Новикова. Всю жизнь она проработала в банке, а недавно развелась после двадцати лет брака. Тогда-то ее жизнь и переменилась.
— Именно тогда встал вопрос: а вообще кто я? Кто я, кроме жены и мамы? Это и стало отправной точкой. На тот момент мне было 49 лет. Помню, что увидела чей-то пост в Сети. Девушка писала про свое обучение в школе моделей. Я подумала: а почему бы не попробовать тоже? И подала заявку, — рассказала Анна Новикова в интервью нашим коллегам из NN.RU.
Неуверенность в себе быстро сменилась восторгом от вспышек фотокамер. За три года Анна побывала на больших подиумах по всей стране, а также съездила на конкурс красоты. О том, как она избавилась от чувства неполноценности и удается ли ей зарабатывать на моделинге, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— На нас очень давят стандарты. Приходишь в магазин, а на тебя смотрят и говорят: «Вы знаете, а на вас у нас нет ничего!» И ты не понимаешь: то ли с тобой что-то не так, то ли в магазине что-то не то. И это чувство неполноценности очень долго жило во мне. Плюс я всегда была нестандартной. В школе была слишком крупной — меня жирафом дразнили. Я всегда стеснялась. Это всё копилось-копилось и вылилось вот во что, — поделилась Анна Новикова в видеоинтервью.