50-летняя красотка. Как сотрудница банка стала моделью плюс-сайз и научилась зарабатывать на этом

— На нас очень давят стандарты. Приходишь в магазин, а на тебя смотрят и говорят: «Вы знаете, а на вас у нас нет ничего!» И ты не понимаешь: то ли с тобой что-то не так, то ли в магазине что-то не то. И это чувство неполноценности очень долго жило во мне. Плюс я всегда была нестандартной. В школе была слишком крупной — меня жирафом дразнили. Я всегда стеснялась. Это всё копилось-копилось и вылилось вот во что, — поделилась Анна Новикова в видеоинтервью.