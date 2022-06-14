«Я себя не увидела»: сибирячка с необычным именем попала в «Перезагрузку» на ТНТ — как она изменилась
Легендарья пришла на шоу, чтобы стать взрослее
Легендарья Боброва из Новосибирска приняла участие в программе на ТНТ «Перезагрузка». Выпуск с
Как рассказала
Для студентки, по ее словам, было важно встретиться со стилистом Линой Дембиковой, которая по итогу программы пригласила девушку быть помощницей на своем показе.
Девушка призналась, что после преображения стала сильно похожа на свою маму.
— Я открыла глаза и не увидела себя вообще. Это шок. Конечно, мне нравится образ, потому что я похожа на маму, которую люблю, — поделилась сибирячка в шоу.
О необычном имени девушки мы рассказывали вам в подборке историй сибиряков, которые сменили имя после рождения на что-то необычное.