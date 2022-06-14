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«Я себя не увидела»: сибирячка с необычным именем попала в «Перезагрузку» на ТНТ — как она изменилась

Легендарья пришла на шоу, чтобы стать взрослее

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Легендарья приняла участие в <nobr class="_">508-м</nobr> выпуске программы

Легендарья приняла участие в 508-м выпуске программы

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Легендарья Боброва из Новосибирска приняла участие в программе на ТНТ «Перезагрузка». Выпуск с 21-летней студенткой журналистки НГУ появился 13 июня на официальном ютьюб-канале. В программе с девушкой работали косметолог, психолог и стилист.

Как рассказала 21-летняя девушка в программе, она пришла в шоу, так как выглядит не на свой возраст, а слишком по-детски. Всю программу девушке предлагали срезать дреды, которые она заплела еще в школе, но Легендарья до конца не соглашалась. Девушку в конце концов уговорили парикмахер Евгений Жук и визажист Сердар Камбаров.

Для студентки, по ее словам, было важно встретиться со стилистом Линой Дембиковой, которая по итогу программы пригласила девушку быть помощницей на своем показе.

Финальный образ Легендарьи

Финальный образ Легендарьи

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Девушка призналась, что после преображения стала сильно похожа на свою маму.

— Я открыла глаза и не увидела себя вообще. Это шок. Конечно, мне нравится образ, потому что я похожа на маму, которую люблю, — поделилась сибирячка в шоу.

О необычном имени девушки мы рассказывали вам в подборке историй сибиряков, которые сменили имя после рождения на что-то необычное.

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