«Я себя не увидела»: сибирячка с необычным именем попала в «Перезагрузку» на ТНТ — как она изменилась

Легендарья Боброва из Новосибирска приняла участие в программе на ТНТ «Перезагрузка». Выпуск с 21-летней студенткой журналистки НГУ появился 13 июня на официальном ютьюб-канале. В программе с девушкой работали косметолог, психолог и стилист.



Как рассказала 21-летняя девушка в программе, она пришла в шоу, так как выглядит не на свой возраст, а слишком по-детски. Всю программу девушке предлагали срезать дреды, которые она заплела еще в школе, но Легендарья до конца не соглашалась. Девушку в конце концов уговорили парикмахер Евгений Жук и визажист Сердар Камбаров.