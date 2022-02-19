Легендарья и Люцифер — как Моргенштерн и мистика вдохновили новосибирцев изменить имена

Поменяла имя после выхода альбома Моргенштерна

Дарья Боброва всю свою жизнь хотела сменить имя — вокруг было слишком много Даш.



— В садике, в классе, даже в университете я была не единственной Дашей — распространенное имя. И мне не нравилось, когда окликали или вызывали к доске по имени без фамилии — отзывались сразу 3–5 человек. Кардинально менять имя я не хотела. Мне нравится краткая форма — Даша. А вот с полной что-то нужно было делать, — вспоминает девушка.



С взрослением у Даши стал меняться вкус в одежде и стиле. После поступления на факультет журналистики в НГУ она обзавелась дредами, татуировками и пирсингом. А, учась на втором курсе, все-таки решилась и на смену имени. Вдохновил ее на это вышедший в январе 2020 года новый альбом Алишера Моргенштерна и Славы Мэрлоу. Он назывался «Легендарная пыль».



— В момент, когда я узнала название альбома, задумалась: забавное это слово, знаете ли, легендарная. Прилагательное такое есть, существительное есть. Имени — нет. Легендарья — это для меня не совсем про перемену имени, это скорее про приставку к моему имени. Так, чтобы если обращались точно ко мне, я просто смогла это распознать, — рассуждает Дарья.

