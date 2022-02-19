Легендарья и Люцифер — как Моргенштерн и мистика вдохновили новосибирцев изменить имена

В Новосибирске живут как минимум три человека, которые, когда произносят свои имена, получают в ответ: «Серьезно?» и просьбу показать паспорт для подтверждения. Студентка Легендарья учится в НГУ, Люцифер занимается общественной деятельностью, а Макар-Аарон заканчивает пятый класс. У всех троих столь странные имена появились уже после рождения и выдачи первых документов. Кого-то на смену имени вдохновила современная музыка, кого-то — мистика, а кто-то так поддерживает семейную историю. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова пообщалась с обладателями необычных имен, чтобы узнать их истории.
Поменяла имя после выхода альбома Моргенштерна
Дарья Боброва всю свою жизнь хотела сменить имя — вокруг было слишком много Даш.
— В садике, в классе, даже в университете я была не единственной Дашей — распространенное имя. И мне не нравилось, когда окликали или вызывали к доске по имени без фамилии — отзывались сразу 3–5 человек. Кардинально менять имя я не хотела. Мне нравится краткая форма — Даша. А вот с полной что-то нужно было делать, — вспоминает девушка.
С взрослением у Даши стал меняться вкус в одежде и стиле. После поступления на факультет журналистики в НГУ она обзавелась дредами, татуировками и пирсингом. А, учась на втором курсе, все-таки решилась и на смену имени. Вдохновил ее на это вышедший в январе 2020 года новый альбом Алишера Моргенштерна и Славы Мэрлоу. Он назывался «Легендарная пыль».
— В момент, когда я узнала название альбома, задумалась: забавное это слово, знаете ли, легендарная. Прилагательное такое есть, существительное есть. Имени — нет. Легендарья — это для меня не совсем про перемену имени, это скорее про приставку к моему имени. Так, чтобы если обращались точно ко мне, я просто смогла это распознать, — рассуждает Дарья.
В жизни друзья и близкие называют Легендарью, как и раньше. Девушка относится к этому абсолютно нормально. Единственное — свои тексты и творческие материалы она подписывает новым и необычным именем.
— Родители к перемене имени отнеслись нормально просто потому, что я же так и осталась Дашей. Папа даже поугорал, он у меня такой, знаете ли, приколист. Мама финта не оценила, но и не осудила. Друзья, конечно, посмеялись вместе со мной и поддержали. Для меня моя смена имени — еще и своеобразный символ, обозначающий неважность полного имени в паспортных данных, — призналась студентка.
Легендарья считает, что ее смена имени — это своего рода перформанс. Так она хотела показать, что важнее то, что в жизни, а не то, что в документах.
— Я заметила, что люди настороженно относятся к смене имени и всему тому, что касается смены паспортных данных. Однако это всего лишь буквы, и гораздо важнее то, как человека действительно называют в жизни. А в жизни я всё та же Даша. Так что, думаю, моя смена имени — своего рода перформанс, в котором теряется важность данных в документах — де-юре, и на первый план выходит действительность, личное общение, жизнь — де-факто, — рассуждает девушка.
Образ Легендарьи не может не привлекать внимание. Девушка предпочитают яркий и необычный стиль в одежде. Несмотря на необычный образ, Даша вдумчивая и рассудительная, когда дело касается работы.
Решил поменять имя в 9 лет и стал Люцифером
В новосибирском медиапространстве Алексей Южанин появился в 2019 году, когда выдвигался на выборы в мэры. До этого его знали как пчеловода и главу фермерского хозяйства. А уже в июле 2021 года Алексей вдруг сменил имя на Люцифера и организовал «Церковь Люцифера» (организация не зарегистрирована официально, но в соцсети «ВКонтакте» имеет больше 2 тысяч подписчиков. — Прим. ред.).
Теперь Люцифер признается, что решение о смене имени он принял еще в 9 лет, когда с ним случилось «откровение», или, как он его называет, «трансовый опыт». Тогда он понял, что Люцифер, Дьявол, Сатана и демоны — это разные существа. И настоящий Люцифер, по убеждению новосибирца, отличается от того, как его видит официальная православная церковь.
— Транс — это восприятие. Если посмотрите на Луну, то ничего не увидите. А если возьмете мощный телескоп, вы разглядите поверхность Луны. С помощью глаз вы не можете видеть различные аспекты реальности. Я спонтанно в 9 лет, ничего не зная о трансе, попал в это состояние. И то, что вы называете Сатана, Дьявол, Люцифер и демоны, — это разные персонажи мира духовного и тонкого. Они абсолютно реальны, и у каждого своя задача и роль, — спокойно и без эмоций говорит мужчина.
Из-за отличающегося понимания роли Люцифера новосибирец даже подал в суд на РПЦ. Он требовал, чтобы РПЦ признала сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовала информацию об этом в СМИ.
— Тот иск, с которым я обратился, — размер моральной компенсации в 666 рублей. Он был оставлен без движения, и по этому поводу было решение московского суда. Далее я подал иск, в котором изменил требования до 6 триллионов рублей, но это, конечно, громко звучит, тем не менее иск был подан и сейчас находится в московском суде, но пока информации нет, — поделился Люцифер.
Как утверждает мужчина, окружение отнеслось к смене имени нормально. Но мнение родителей ему услышать не удалось — мы не стало в прошлом году, а папа умер, когда ему был год. Помимо имени, Алексей принял решение сменить и фамилию с Южанина на Кончаков-Богратион — это девичья фамилия мамы Алексея.
Его называли Макароном, и мы выбрали Макар-Аарон
Девять лет назад у Кристины родился сын, назвали Макаром. На этом имени настояла бабушка, хотя молодая мама хотела назвать его еврейским именем, чтобы возродить семейные традиции и сохранить еврейские корни.
И вот, когда Макару исполнилось 5 лет, Кристина всё же решилась сменить ему имя, а если точнее — дать второе. Мальчика назвали Макар-Аароном. В этот раз мама девушки не была против.
— Ему было тогда пять лет. Мы ему хотели полностью поменять имя, но решили оставить двойное. Он к тому имени привык. Сейчас его зовут только Аарон, почти никто не называет его Макар, — признаётся Кристина.
Имя Аарон она выбрала не только из-за еврейских корней. Когда Макар был маленьким, его иногда называли «макарон» и «макарошка». Кристина тогда подумала, что прозвище похоже на сочетание имен — Макар-Аарон, так и назвала.
Бюрократических сложностей при смене имени не возникло.
— Мы просто пришли в ЗАГС, сказали, что хотим поменять имя. Нам сказали написать автобиографию, почему вы хотите поменять имя ребенку. Они разговаривали с ребенком тоже, спрашивали, как тебя дома называют, как тебя зовут. Это заняло очень мало времени, и потом нам выдали свидетельство о рождении с новым двойным именем, — вспомнила девушка.
Макар-Аарон живет с отчимом — он смену имени поддержал. Против был биологический отец, который продолжает называть его Макаром во время встреч. Плохо приняли имя и пожилые родственники.
— Старшее поколение родственников, которые жили во время войны, прабабушки, были сильно против. Говорят, что так мы заявим своими именами на всю страну и все будут знать о нашем еврействе. Раньше это было страшно, и они всё это видели, поэтому не поддержали мое решение, — вспомнила Кристина.
Сам мальчик уже привык к новому имени и при знакомстве представляется им.
— Сейчас он себя тоже идентифицирует с именем Аарон. Но кто-то из родственников, в особенности старого поколения, бабушки, прабабушки, до сих пор называют его Макар. Не воспринимают Аароном. Иногда, когда дети узнают, они, бывает, дразнят его «макарониной». А в основном нет — называют Аарон, учитель так к нему обращается, — поделилась Кристина.
У 32-летней Кристины уже два сына. И младшему она еще при рождении дала еврейское имя — Даниель.
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