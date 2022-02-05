«Вырастила себе подругу»: пять красивых мам и дочек, которые выглядят как сестры, — взгляните на них

Иногда их принимают за сестер или за родственников, но никак не за маму и дочь. Они — самые близкие люди друг у друга и самые верные подруги. Часами они проводят время за душевными разговорами, доверяя секреты, скучают, когда большое расстояние разделяет их, грустят, когда встречи становятся реже, чем им хотелось бы. Мы поговорили с дочками, чьих мам можно принять за их сестер, и с мамами, которые воспитали дочерей-подруг: они рассказали о том, как проводят время вместе и какие у них есть привычки на двоих.
Наталия, 22 года, студентка, работает в сфере рекламы
Марина, 47 лет, свой бизнес
— Когда люди узнают, что это моя мама, сильно удивляются. Нас постоянно принимают за сестер, даже незнакомые люди с улицы спрашивают нас с мамой об этом.
Мы очень близки, доверяем друг другу всё, ведь самое сокровенное можно доверить только родному человеку. Думаю, секрет наших взаимоотношений кроется в любви друг к другу.
Мы созваниваемся каждый день, как и с другими членами семьи. Так как живем в разных городах, стараемся чаще путешествовать вместе, праздники тоже стараемся проводить вместе.
Элинда, 46 лет, начальник управления по расчетам
Наталья, 26 лет, менеджер в банке
— Мы с дочерью похожи, и нам часто об этом говорят, особенно схожи жесты и мимика. Иногда нас могут принять за сестер, но даже если не заметят схожести, все равно удивляются, что мы мама с дочкой.
После развода мы остались жить с дочерью вдвоем, условия выживания на тот момент были не очень простыми, это привело к более быстрому взрослению дочери, повышенным требованиям к ней в тех или иных вопросах, но и сильно сблизило нас. Мы близки настолько, что без стеснения можем обсуждать любые темы, проблемы, переживания и радости, ну и мужчин, конечно.
Секрет наших хороших взаимоотношений в том, что практически с ее детства общаюсь как со взрослым человеком. Возможно, этим я лишила ее части детства, но она раньше своих сверстников стала самостоятельной, ответственной и в чем-то даже мудрой. Как бы это эгоистично ни звучало: я вырастила себе подругу и соратника. Мы смело можем друг другу сказать: «Я твой человек!»
Поскольку на данный момент мы живем в разных городах (это, кстати, тоже очень сближает), мы стараемся видеться несколько раз в году и часть отпуска проводить вместе. По выходным у нас традиционно видеосвязь, по будням обмен мемами в соцсетях, так как чувство юмора схожее.
Алина, 26 лет, косметолог
Ирина, 46 лет, предприниматель
— Довольно часто нам с мамой говорят, что мы выглядим со стороны как подружки или как сестры. Мы очень близки, можем часами говорить по телефону, ходить по магазинам, ездим друг к другу в гости. У нас есть одна привычка на двоих — мы всегда едим сладкое, когда видимся. Мой муж и папа говорят, что у нас с мамой одинаковые характеры — особенно когда злимся или ругаемся.
Надежда, 33 года, фотограф
Людмила, 55 лет, мастер клининга
— Мы с мамой часто слышим, что очень похожи, да и мама выглядит хорошо. В магазинах, на улице к нам обращаются с подобными фразами: «А что думает ваша сестра?», «Вы с сестрой...» Конечно, маме очень приятны такие комплименты. Люди удивляются, что это моя мама. Я обычно шучу: «Надеюсь, это мама так хорошо выглядит». С самого детства мы близки. Бабушка шутит, что я хвостик мамы, не отходила от нее ни на шаг. Сейчас мы по-прежнему близки, даже ближе, чем раньше. После того как я стала мамой, намного лучше понимаю свою. Мы делимся друг с другом самым сокровенным, спрашиваем совета, поддерживаем, когда сложно.
Я думаю, залог нашей дружбы — в принятии друг друга как личностей и умении обсуждать и говорить. Мы всегда честны, даем советы, но не навязываем свое мнение. Мама — палочка-выручалочка. Она часто помогает мне с детьми, пока я на работе. Бывали случаи, когда она помогала мне с работой, хотя совсем далека от моего увлечения. Творческая профессия, как она говорит, не ее конек.
Одно из любимых наших увлечений — вкусные чаи. Год назад я начала увлекаться психологией и чтением книг. Сейчас активно делюсь своими наблюдениями и новыми знаниями за вкусным и ароматным чаем.
Татьяна, 33 года, фотограф, занимается сетевым бизнесом
Светлана, 58 лет, на пенсии
— Нам с мамой постоянно говорят, что мы на одно лицо, но чтобы принимали за сестер — редко. После 30 лет отношения с мамой стали более близкими, сейчас я делюсь с ней всем, а раньше такого не было. Мама уважает мои личные границы и уважала их с детства, потому что ее воспитывали иначе, там был гиперконтроль, и она пообещала себе, что свою дочь не будет так воспитывать. С мамой мы видимся пару раз в месяц, нечасто. Я приезжаю в гости, мы вместе что-нибудь готовим, гуляем, смотрим кино, разговариваем.
Дружба — это же когда ты любишь человека таким, какой он есть, и не пытаешься его изменить, контролировать, лезть в его жизнь, указывать, советовать, когда не просят. Поэтому отношения с возрастом у нас крепче. Но так было не всегда. Изучая психологию, я поняла, что у меня очень много детских травм, которые в различных ситуациях мешают мне смотреть на маму как на маму. Напутано с этим было, от этого не всегда отношения были гладкие, ссоры были, обиды. Но работая со своей психикой уже 3–4 года, я учусь принимать людей такими, какие они есть — родителей, окружающих, партнеров, клиентов. Отношения с людьми начинаются с моего личного отношения к себе самой. Чем оно лучше, тем лучше отношения с другими и с мамой тоже.
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