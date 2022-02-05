«Вырастила себе подругу»: пять красивых мам и дочек, которые выглядят как сестры, — взгляните на них

Дружба — это же когда ты любишь человека таким, какой он есть, и не пытаешься его изменить, контролировать, лезть в его жизнь, указывать, советовать, когда не просят. Поэтому отношения с возрастом у нас крепче. Но так было не всегда. Изучая психологию, я поняла, что у меня очень много детских травм, которые в различных ситуациях мешают мне смотреть на маму как на маму. Напутано с этим было, от этого не всегда отношения были гладкие, ссоры были, обиды. Но работая со своей психикой уже 3–4 года, я учусь принимать людей такими, какие они есть — родителей, окружающих, партнеров, клиентов. Отношения с людьми начинаются с моего личного отношения к себе самой. Чем оно лучше, тем лучше отношения с другими и с мамой тоже.

