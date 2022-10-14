Как студентка: загадочная история нестареющей японки, которая в 54 года выглядит на 17 лет (смотрим ее поразительные фото)

Выходя на улицу, экс-модель помимо шляпы и солнцезащитных очков обязательно наносит крем с SPF на кожу лица, шеи и рук. Важно отметить, что солнцезащитным средством она пользуется независимо от погоды.

Напомним: чтобы правильно выбирать SPF, нужно определить свой фототип кожи.



— Фототип — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Знание своего фототипа кожи позволит правильно подобрать защитные средства с SPF-фактором, а также уходовые средства, предотвращающие фотостарение. Важным моментом является понятие эритемной дозы — это доза ультрафиолетовых лучей, определяющая количество времени для безопасного пребывания на активном солнце без средств защиты, — объясняла для нас врач-дерматовенеролог Мария Шишкина.