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Обзор

Как студентка: загадочная история нестареющей японки, которая в 54 года выглядит на 17 лет (смотрим ее поразительные фото)

Бывшая модель Масако Мизутани тратит много сил и времени на уход за лицом и телом

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Никогда не скажешь, что этой юной красотке 54 года

Никогда не скажешь, что этой юной красотке 54 года

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Отличительная черта азиатских женщин — долго выглядеть молодыми, чтобы потом вдруг резко превратиться в бабушек. Бывшая модель Масако Мизутани ведет жизнь обычной японской домохозяйки. Но даже на фоне своих прекрасно выглядящих ровесниц Мизутани всё равно выделяется — и действительно производит впечатление молодой девушки. Наши коллеги из Wday.ru узнали, в чём ее секрет.

Мизутани стала популярна в Японии после того, как выиграла один из конкурсов красоты для женщин среднего возраста — тогда ей было за сорок. Сейчас японской красавице пятьдесят четыре, у нее двое взрослых детей, собака и имидж той самой «ведьмы», которая не стареет. Сразу предупредим, это не фотошоп, а настоящий адский труд. Масако тратит на уход за кожей лица и тела по пять часов в день.

Главное оружие Масако для поддержания упругости кожи — это массаж и правильное питание

Главное оружие Масако для поддержания упругости кожи — это массаж и правильное питание

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Помимо тщательного очищения кожи, бывшая модель обожает массаж лица — он помогает увеличить приток крови, повысить тонус мышц и предотвратить появление морщин.

Также Масако отбеливает кожу — эта процедура входит в ее пятичасовую ежедневную программу ухода за собой. Одно из ее любимых средств — витамин Е, который японка добавляет во все уходовые средства. Она считает, что масляный раствор с витамином Е способствует насыщению клеток кожи. Масако считает регулярность залогом чистой и здоровой кожи.

Выходя на улицу, экс-модель помимо шляпы и солнцезащитных очков обязательно наносит крем с SPF на кожу лица, шеи и рук. Важно отметить, что солнцезащитным средством она пользуется независимо от погоды.

Напомним: чтобы правильно выбирать SPF, нужно определить свой фототип кожи.

— Фототип — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Знание своего фототипа кожи позволит правильно подобрать защитные средства с SPF-фактором, а также уходовые средства, предотвращающие фотостарение. Важным моментом является понятие эритемной дозы — это доза ультрафиолетовых лучей, определяющая количество времени для безопасного пребывания на активном солнце без средств защиты, — объясняла для нас врач-дерматовенеролог Мария Шишкина.

Еда

В меню японской красавицы — фрукты, молоко и овощи. Она пьет много воды и жидкости, чтобы вымывать из организма вредные токсины. Кроме того, это, по мнению Масако, уменьшает выраженность чёрных и белых сальных пробок.

Так выглядит обед Масако Мизутани

Так выглядит обед Масако Мизутани

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Также для сохранения молодости экс-модель ест продукты, обогащенные жирными ненасыщенными кислотами: орехи, авокадо, жирную рыбу. Естественно, Масако не курит и не пьет, много гуляет на природе, хорошо спит (минимум 8–9 часов) и советует любить себя.

Звездные красотки, которым уже за 50, но они выглядят на 30

В этом месяце Гвен Стефани отметила свой 53-й день рождения, а ведь ей не дать и 30 лет. Своим подтянутым телом певица обязана регулярным тренировкам: исполнительница хита Don't Speak ежедневно выполняет силовые упражнения с гантелями, чередуя их с кардионагрузками — бегом, прыжками и приседаниями.

Лучшим средством от увядания кожи Гвен считает сон. С ее плотным графиком не всегда удается соблюдать правильный режим. Однако как только у звезды появляется свободный день, большую его часть она тратит на то, чтобы хорошо отоспаться.

Гвен — всё та же заводная блондинка с точеной фигурой

Гвен — всё та же заводная блондинка с точеной фигурой

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60-летняя ведущая Екатерина Андреева в борьбе за молодость напрочь отказалась от алкоголя. Уже многие годы главный напиток знаменитости — вода, обогащенная водородом. Екатерина считает, что эта жидкость замечательно очищает организм, а также насыщает его полезными витаминами и минералами. Звезда Первого канала любит экспериментировать в кабинете косметолога. Она перепробовала всевозможные способы омоложения — от древних восточных методик до современных аппаратных процедур. Эксперименты в области косметологии приносят ведущей отличные результаты. В числе ее фаворитов — акупунктурный лифтинг, во время которого в лицо Екатерины вкалывают до 300 иголок. Если верить Андреевой, это абсолютно безболезненный процесс.

Сохранять подтянутую фигуру ведущей помогает бокс

Сохранять подтянутую фигуру ведущей помогает бокс

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Советы от звездного косметолога Кармен Сальваторе


Среди ее клиенток — жена Джорджа Клуни Амаль и многие другие звезды.

— Самые основные правила — это ежедневное очищение и увлажнение, и никакая усталость не может быть оправданием! Увлажнять кожу нужно в особенности в холодное время года и летом после солнечного воздействия. Также нашей коже очень нужны витамины, которые мы не всегда можем получить, просто правильно питаясь и используя кремы. Кстати, как бы сильно вам ни нравился крем, его время от времени нужно менять, так же и с витаминами: их рекомендуется чередовать, — советует звездный косметолог.

Например, вы можете принимать бета-каротин до летнего сезона, а гиалуроновую кислоту — осенью. Если у вас сухая, раздраженная, шелушащаяся кожа, употребляйте витамины А, С, Е, комплекс витаминов группы В, а также антиоксиданты, помогающие бороться с возрастными признаками. Витамин C давно известен как лучший защитник организма от простудных заболеваний. Без витамина D никак не обойдутся волосы и ногти, а витамин E придаст организму энергию. Что же касается витаминов группы B, то они насыщают ткани организма кислородом, что избавляет человека от утомляемости.

Какие инъекции стоит делать?

— Я вообще противница ботокса и уже много лет отговариваю своих пациентов от этой процедуры. Я использую гиалуроновую кислоту для увлажнения и питания кожи, плазмолифтинг — для ее регенерации, а также гиалуроновые нити — для зон, нуждающихся в подтяжке, и в тех местах, где необходимо заменить ботокс на более натуральные, но не менее действенные препараты. Я активная сторонница популярной процедуры плазмолифтинга. Она дает поразительные результаты, потому что помогает действенно реструктурировать кожу. Плазмолифтинг работает изнутри, помогая клеткам восстанавливаться, разглаживая морщины, подтягивая кожу и улучшая ее тонус и цвет, — заключает звездный косметолог.

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