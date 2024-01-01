«Это рекорд»: толпа новосибирцев собралась на Михайловской набережной — что сотни горожан там делали

В Новосибирске сегодня, 1 января, в девятый раз прошел «Забег обещаний». Старт был дан в 12:00 на Михайловской набережной. Новосибирцам предложили пробежать две дистанции — 2024 метра или 5 километров.
Идея забега в том, что участники дают себе обещания сделать что-то важное для себя в новом году.
— Предварительно оцениваем, что сегодня у нас около 400 участников. Это рекорд за 9 лет, — объяснила корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и соосновательница I Love Supersport в Новосибирске.
Смотрим на бегунов.
Мы сегодня ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь! Присылайте свои фото и видео в редакцию.