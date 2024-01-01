«Это рекорд»: толпа новосибирцев собралась на Михайловской набережной — что сотни горожан там делали

Идея забега в том, что участники дают себе обещания сделать что-то важное для себя в новом году.

— Предварительно оцениваем, что сегодня у нас около 400 участников. Это рекорд за 9 лет, — объяснила корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и соосновательница I Love Supersport в Новосибирске.

