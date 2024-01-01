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СрочноНовосибирск опустел 1 января
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«Это рекорд»: толпа новосибирцев собралась на Михайловской набережной — что сотни горожан там делали

Ищите себя на фото!

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Все эти люди предпочли забег, а не теплую постель 1 января!

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В Новосибирске сегодня, 1 января, в девятый раз прошел «Забег обещаний». Старт был дан в 12:00 на Михайловской набережной. Новосибирцам предложили пробежать две дистанции — 2024 метра или 5 километров.

Идея забега в том, что участники дают себе обещания сделать что-то важное для себя в новом году.

— Предварительно оцениваем, что сегодня у нас около 400 участников. Это рекорд за 9 лет, — объяснила корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и соосновательница I Love Supersport в Новосибирске.

Смотрим на бегунов.

Перед забегом участники писали обещания

Перед забегом участники писали обещания

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Вот это обещание, так обещание!

Вот это обещание, так обещание!

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В 2024 году участники будут стараться выполнить данные обещания

В 2024 году участники будут стараться выполнить данные обещания

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Многие подготовили костюмы для забега

Многие подготовили костюмы для забега

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Участники стартовали в 12:00

Участники стартовали в 12:00

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В этом году организаторы насчитали около 400 бегунов

В этом году организаторы насчитали около 400 бегунов

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Такое количество народу — рекорд

Такое количество народу — рекорд

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Новогоднее настроение точно есть у многих!

Новогоднее настроение точно есть у многих!

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Девушка обещает осуществить свою мечту

Девушка обещает осуществить свою мечту

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У мужчин более практичные обещания. Например: «заниматься ремонтом и следить за уровнем масла»

У мужчин более практичные обещания. Например: «заниматься ремонтом и следить за уровнем масла»

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У бегунов было отличное настроение!

У бегунов было отличное настроение!

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Некоторые взяли с собой четвероногих друзей

Некоторые взяли с собой четвероногих друзей

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Какие яркие Дед Мороз и Снегурочка!

Какие яркие Дед Мороз и Снегурочка!

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Нескольким бегунам стало очень жарко

Нескольким бегунам стало очень жарко

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Эта участница тщательно продумала свою костюм

Эта участница тщательно продумала свою костюм

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Если есть желание, то всё всегда получится

Если есть желание, то всё всегда получится

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Несколько участников не бежали, а шли

Несколько участников не бежали, а шли

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Как же без селфи?

Как же без селфи?

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С новым 2024 годом!

С новым 2024 годом!

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Мы сегодня ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь! Присылайте свои фото и видео в редакцию.

Новый годЗабег обещанийМихайловская набережнаяЗабеги1 января
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