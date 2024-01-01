freedom
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 0/10
usd 89.69
eur 99.19
Тема дняКак новосибирцы встречали Новый год
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

Пустые улицы и нечищенные дворы: что происходит в Новосибирске 1 января — онлайн

Присылайте свои фото и видео!

246

Вот и наступил новый, 2024 год. В первый день улицы Новосибирска опустели, но есть и те, кто отправился на прогулку и в гости. Как вы проводите 1 января? Присылайте свои фото и видео! И не забудьте подписаться на наш на Telegram-канал!

Поделиться

Как проводите 1 января?

Поделиться

Поделиться

Сегодня утром многие дворники вышли попозже, а некоторые новосибирцы отправились на работу и в гости.

Поделиться

Новый годНовосибирск2024 год1 января
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter