Пустые улицы и нечищенные дворы: что происходит в Новосибирске 1 января — онлайн

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Как проводите 1 января?
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Сегодня утром многие дворники вышли попозже, а некоторые новосибирцы отправились на работу и в гости.
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Присылайте свои фото и видео!
Вот и наступил новый, 2024 год. В первый день улицы Новосибирска опустели, но есть и те, кто отправился на прогулку и в гости. Как вы проводите 1 января? Присылайте свои фото и видео! И не забудьте подписаться на наш на Telegram-канал!
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Как проводите 1 января?
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Сегодня утром многие дворники вышли попозже, а некоторые новосибирцы отправились на работу и в гости.
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