Деды Морозы и драконы: тысячи новосибирцев вышли отметить Новый Год в центре города — 10 ярких фото

Новый год тысячи новосибирцев встретили в центре города на площади Ленина. С 31 декабря на 1 января горожане вышли на украшенные улицы города, кто-то нарядился в костюмы, кто-то делал фотографии. Жители Новосибирска пришли как семьями, так и с друзьями. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков тоже послушал куранты в толпе новосибирцев и запечатлел, как гуляли сибиряки.