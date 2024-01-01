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Новый год — 2024 в Новосибирске

Деды Морозы и драконы: тысячи новосибирцев вышли отметить Новый Год в центре города — 10 ярких фото

Горожане традиционно приезжают на площадь Ленина

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На площади был виден фейерверк

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Новый год тысячи новосибирцев встретили в центре города на площади Ленина. С 31 декабря на 1 января горожане вышли на украшенные улицы города, кто-то нарядился в костюмы, кто-то делал фотографии. Жители Новосибирска пришли как семьями, так и с друзьями. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков тоже послушал куранты в толпе новосибирцев и запечатлел, как гуляли сибиряки.

На площадь пришли люди в костюмах Дедов Морозов

На площадь пришли люди в костюмах Дедов Морозов

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На площади дежурила полиция

На площади дежурила полиция

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Кто-то сделал памятные фотографии

Кто-то сделал памятные фотографии

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Был замечен среди толпы и Гринч

Был замечен среди толпы и Гринч

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Улицу Ленина в честь праздника перекрыли

Улицу Ленина в честь праздника перекрыли

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Многие пришли с детьми

Многие пришли с детьми

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Дети оделись в костюмы драконов — символ нового года

Дети оделись в костюмы драконов — символ нового года

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В праздничную ночь можно встретить кого угодно

В праздничную ночь можно встретить кого угодно

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На площади Ленина люди зажигали бенгальские огни

На площади Ленина люди зажигали бенгальские огни

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Новосибирцы встретили Новый год у главной елки

Новосибирцы встретили Новый год у главной елки

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О том, как праздновали новосибирцы Новый год, НГС писал в онлайн-трансляции. Читатели прислали поздравления и фотографии со своими собаками и кошками.

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