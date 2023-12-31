«Ирония судьбы» и гадания: как новосибирцы встречают Новый год — онлайн-трансляция

В Новосибирской области перед Новым годом произошла добрая новогодняя история. В ночь с 30 на 31 декабря семья из пяти человек чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.
— Информация в дежурную часть поступила в 23:50. В салоне транспортного средства находилась семья: 2 ребенка и 3 взрослых. На место выехал экипаж ДПС, старший лейтенант полиции Виталий Королев и младший лейтенант полиции Илья Ищенко, — пояснили в пресс-службе МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров в патрульную машину, чтобы те согрелись. А после увезли их в пункт обогрева. Неисправный автомобиль сибиряков доставили на СТО на эвакуаторе.
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Многие россияне традиционно смотрят 31 декабря «Иронию судьбы, или С легким паром!» Актер, игравший Женю Лукашина, стал знаменитым в России. О том, какой ролью гордился актер Андрей Мягков и как относился к красавицам-партнершам по съемочной площадке, смотрите в видео.
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А в телеграм-канале НГС новосибирцы пишут общее письмо Деду Морозу. Присоединяйтесь и напишите ваши желания. Наверняка, это помогает в исполнении мечты.
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Губернатор Новосибирской области также поздравил жителей. Андрей Травников записал видеообращение и пожелал счастья, любви и много теплых дней.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение к новосибирцам, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Он пожелал много хорошего горожанам, и в видео показали виды новогоднего города.
— Дорогие новосибирцы, поздравляю с наступающим Новым годом! — написал мэр.
Напомним, что на этой неделе стало известно о том, что Анатолий Локоть в следующем году покинет должность мэра, которую занимал 10 лет.
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На маршруте № 23 новосибирцы встретили водителя — Деда Мороза и кондуктора-Снегурочку. Кажется, это поднимет настроение любому пассажиру. Фотографии опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
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С Новым годом новосибирцев поздравил начальник МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.
— От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю встретить эти светлые семейные праздники в теплом кругу родных и близких. Пусть дома будут наполнены счастьем и теплом, душевным покоем и достатком, а наступающий год исполнит все ваши мечты и поможет достигнуть поставленных целей! Особые слова благодарности выражаю тем, кто в новогодние праздники находится на боевом посту, заботится о нашей безопасности и обеспечивает спокойствие граждан. В эти дни пожарно-спасательный гарнизон несет службу в усиленном режиме, и я уверен, что мы оперативно и достойно справимся с любыми задачами, — процитировали Виктора Орлова в телеграм-канале МЧС по Новосибирской области.
Новосибирцам Виктор Орлов пожелал, чтобы наступающий год был безопасным и принес больше радостных событий, здоровья и благополучия.
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Перед Новым годом часто хочется заглянуть в будущее и посмотреть, что ждет нас впереди. В теории такая возможность у нас есть — вопрос в вере. За тайными знаниями можно обратиться к звездам или же заглянуть в цифры. Давайте сегодня остановимся на втором варианте и рассчитаем свой персональный год. Эксперт в нумерологии Анастасия Маляренко рассказала, чего ждать от наступающего
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