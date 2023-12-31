«Ирония судьбы» и гадания: как новосибирцы встречают Новый год — онлайн-трансляция

В Новосибирской области перед Новым годом произошла добрая новогодняя история. В ночь с 30 на 31 декабря семья из пяти человек чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.

— Информация в дежурную часть поступила в 23:50. В салоне транспортного средства находилась семья: 2 ребенка и 3 взрослых. На место выехал экипаж ДПС, старший лейтенант полиции Виталий Королев и младший лейтенант полиции Илья Ищенко, — пояснили в пресс-службе МВД.



Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров в патрульную машину, чтобы те согрелись. А после увезли их в пункт обогрева. Неисправный автомобиль сибиряков доставили на СТО на эвакуаторе.