Год ответов и инсайтов: каким будет ваш 2024-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Всем порой хочется приоткрыть завесу в будущее и посмотреть, что ждет нас впереди. В теории, такая возможность у нас есть — вопрос в вере. За тайными знаниями можно обратиться к звездам или же заглянуть в цифры. Давайте сегодня остановимся на втором варианте и рассчитаем свой персональный год. Эксперт в нумерологии Анастасия Маляренко рассказала, чего ждать от наступающего 2024 года и объяснила, как пользоваться формулой для личного прогноза.
Ближайший год мы проведем в компании Зеленого Деревянного Дракона. Летающая огнедышащая рептилия олицетворяет собой энергию, власть, силу и могущество. Цвет года — зеленый, он означает гармоничное развитие, творчество, интеллект.
2024 год — високосный: вместо 365 дней в календаре будет на один день больше. Люди привыкли мистифицировать високосные годы и наделять их суевериями, но по сути — это история про баланс. Раз в четыре года оборот Земли вокруг своей оси происходит не ровно за 365 дней, а за 365 дней и 6 часов. Лишнее время было нужно куда-то добавить, чтобы выровнять календарь.
Что нам подготовил 2024 год?
Число 2024 года — восьмерка: 2+2+4=8. Нумеролог Анастасия Маляренко характеризует число 8 как энергию справедливости, причин и следствий. В этом году особенно ярко произойдет понимание и осознание совершенных вами действий, мыслей и принятых решений.
— 2024 год будет годом ясности и чистоты, прояснений в голове: все начнет становиться понятным: почему произошло то или иное событие, почему оно повторяется, почему окружение меняется, а тенденция одна и та же. Вы начнете понимать, почему у вас что-то не получается, почему вы не можете к этому прийти, — говорит нумеролог.
По словам эксперта, в наступающем году мы начнем получать ответы на те вопросы, которые задавали в прошлом. Наша задача на ближайший год — обратить пристальное внимание на себя, потому что окружающая нас среда является отражением нашего мировоззрения и состояния мыслей.
— Если вам не нравится то, что вас окружает, то это не означает, что вам нужно менять окружение и расстраиваться из-за этого. Задача — начать анализировать, отслеживать то, о чем вы думаете большую часть дня, на что направляете внимание. К примеру, вы часто задумываетесь о том, что не успешны, что не достигли того, чего хотели бы достигнуть к вашим годам. Чем чаще вы прокручиваете такие мысли в голове, тем сильнее усиливаете веру в них. Задача — перевести фокус внимания. Начните задавать себе вопросы: что у меня уже получилось, что я сделала или сделал — за день, за неделю, месяц. Фиксируйте свои результаты. Это поможет вам запустить трансформацию, — объясняет Анастасия Маляренко.
В 2024 году все, что было наработано за предыдущие семь лет цикла, начнет реализовываться. Если вы активно работали над собой, стремились стать лучше, хотели лучшего не только для себя, но и для других — те вложения, которые были сделаны, вернутся. Если вы чувствуете сопротивление и сложности преодоления — проанализируйте, что вы делали в предыдущие 7 лет, из чего состояла ваша жизнь, каким было ваше состояние.
— Честный анализ даст честный ответ. В 2024 году произойдет осознание ошибок, неправильных действий, будет много вспышек, ответы и инсайты появятся будто по щелчку пальца. Важно принять, раскаяться, признаться себе — да, я ошибся. Если есть возможность исправлять ошибки — пользуйтесь ею, — подсказывает нумеролог.
Анастасия Маляренко объясняет, что цель года — не наказать себя, отругать и привлечь к ответственности, не навредить, а показать, что все закономерно, ничего в жизни не происходит просто так, у всего есть причина. 2024 год направлен на то, чтобы взять жизнь в свои руки, он про правдивость, честность, реальное понимание причин и следствий.
Как рассчитать свой персональный год
Согласно западной нумерологии, мы живем по жизненным циклам, кратным цифре 9: 9 лет, 9 месяцев, 9 недель, 9 дней. Названая цифра — всегда завершение цикла, а 1 — его начало. Чтобы рассчитать свой персональный год, нужно взять числа, даты и месяца рождения, сложить их и подставить год, который нас интересует.
— К примеру, мой день рождения 19.06. Я складываю 1+9+6+8=24. Полученное число больше 9, значит нужно привести его к однозначному: 2+4=6. Итого — мой персональный год идет под цифрой шесть, — подсказывает нумеролог.
Анастасия Маляренко дала характеристику на каждый год 9-летнего цикла — ищите свою цифру и читайте прогноз на будущее. Эксперт отмечает, что это лишь общее поверхностное описание, для глубинного анализа следует задействовать больше персональных данных.
1-й год — Период начала начал
Год, когда вы пробуете себя с чистого листа — все начинания будут хороши. Все, что вы не делали раньше, но хотели — самое время попробовать, энергии хватит на все, что вы задумали.
— Год будет наполнен событиями, знакомствами, мероприятиями, знаниями. Вам следует соглашаться на всю активность, которая будет к вам приходить, быть в этом потоке, стремиться узнавать что-то новое. Это период, когда необходимо освобождаться от всего, что уходит — пространство чистится, чтобы вы шли по своему жизненному пути с легкостью, без людей, работы, окружения, которое больше не развивает вас, — так нумеролог объясняет значение 1-го персонального года.
2-й год — Сотрудничество
— Период, когда можно начинать новые дела, бизнес, работу, но необходимо сделать упор на социализацию, знакомство с новыми людьми, изучение новой информации именно через людей, проводников, учителей. Период благоприятен для создания гармоничных, осознанных, серьезных отношений, если вы в одиночестве. Возможен переход на новый социальный уровень, если вы находитесь в отношениях, — объясняет Анастасия Маляренко.
Все дела, которые вы будете создавать в партнёрстве, будут проходить легко, вы будете быстро достигать желаемого результата. В этот год благоприятно скажутся любые начинания. Можно переезжать, уходить на новую работу, кардинально менять сферу деятельности, менять круг общения, хобби.
3-й год — Творчество и проявление себя
Ваш личный год про самовыражение и радость от жизни в каждый ее момент. Легкий творческий период, когда вы можете увидеть новые возможности своей личности. Самое время начать смотреть на вещи по-другому: это даст вам новые знания, и опять же — радость.
— Самый харизматичный год, когда нужно выходить в социум, заводить новые знакомства, общаться с людьми, путешествовать, пробовать новые направления в деятельности, максимально идти в обучение той области, которая интересна. Этот год должен быть посвящён себе, поиску того, чем вы хотите заниматься, чтобы в дальнейшем это приносило радость, удовольствие и деньги, — говорит эксперт.
Здесь также допустимо все новое: переезд, смена работы, новая деятельность, свадьба, новые отношения. Начните строить и развивать бизнес, покупайте недвижимость, путешествуйте — у вас будет много сил, вы как заряженная батарейка — пользуйтесь моментом.
4-й год — Труд, стабильность, порядок
Вам необходимо уделить внимание тем сферам жизни, которые связаны с деньгами, обучением и монетизацией всего, что вы знаете и чем можете поделиться, рассказать окружающим. Рассматривайте любые предложения и варианты сотрудничества, обращайте внимание на разные курсы.
— Может казаться, что вы учитесь, вкладываете в себя, много трудитесь, а желаемого результата как будто нет, но это не так. Сейчас вы сеете семена, которые в будущем дадут колоссальные плоды. Сейчас вы закладываете свой фундамент в денежной сфере на ближайшие пять лет, — комментирует Анастасия Маляренко.
5-й год — Перемены и ослабление контроля
Ваш год ознаменован годом перемен, он как горная, быстрая река. Вы планируете одно, а получается совсем другое.
— Не пробуйте ничего контролировать, удерживать, привязываться, потому что этот год учит вас доверять миру и не париться, учит быть наблюдателем своей жизни. Relax, take it easy — это прямо ваш девиз сейчас, — говорит нумеролог, подразумевая популярную песню музыкального исполнителя Mika, перевод означает: «Расслабься, не принимай близко к сердцу».
Самое главное — не держаться за старое, за людей, которые не приносят вам наполнения и радости от общения, работу, хобби, партнёра и осознавать, что все что происходит сейчас — это лучшее, что могло произойти и направлено на то, чтобы вы перешли на новый уровень жизни.
6-й год — Атмосфера любви и гармонии
Вы вступили в год, который можно назвать «тихая гавань» — атмосфера любви, спокойствия, нежности ко всему и во всем. Самая главная задача — это развить, увеличить, приумножить любовь к себе через заботу о себе, выбор себя в каждый момент жизни.
— Окружение может меняться, так как вам важно, чтобы в кругу близких людей была гармония, умиротворение, семейная обстановка. Если люди не соответствуют, то вам будет с ними некомфортно. Этот год мягкий, тёплый и он даст людей, которые будут заботится о вас, помогать, поддерживать, даст любимого, близкого человека, если вы одиноки. Пару могут ждать испытания — чтобы вы прошли трудности вместе и стали еще ближе и роднее, — расшифровывает цифру эксперт и добавляет, что если вы задумывались о том, чтобы начать бизнес в сфере красоты или психологии, то сейчас самое время.
7-й год — Духовное развитие
Ваш личный год охарактеризован годом духовных исканий, личного и душевного развития. Период, когда может возникать желание развиваться, погружаться в себя, изучать грани своей личности, работать с поведением, характером, установками, подсознанием. Время переосмыслить прожитый опыт — для чего он был вам дан и как вы можете повлиять на свое будущее, взаимоотношения с людьми, улучшить жизнь, стать счастливым, радостным, самодостаточным человеком.
— Может просыпаться желание идти в эзотерический и психологический опыт. Вам важно получать информацию о себе из разных учений, проводников, книг, блогов. В этот период не рекомендую совершать никаких резких и глобальных перемен. Это год погружения в себя, время, когда вам станет классно с собой, когда вы начнете кайфовать от себя и в своём обществе. Уделите время себе — это важно, это даст колоссальные плоды в будущем, — говорит Анастасия Маляренко.
8-й год — Карьера и достижения
Здесь может произойти взлёт по карьерной лестнице, приток прибыли, но при условии, что вы активно действуете, развиваетесь, работаете над собой, находитесь в балансе духовного и материального.
— Духовность — развитие внутреннего мира личности. Материальное — развитие физического тела. Только физически здоровое тело способно пропустить через себя поток энергии, которая даёт богатство, возможности, успех, социальный и карьерный рост. В этом году деньги будут приходить легко, отовсюду, внезапно. При этом не только заработанные именно в работе, это может быть возврат долгов, наследство, выигрыш, подарки. Придет ровно то количество денег, которое вы готовы и сможете принять. Важно работать с этим состоянием и принимать все, что даёт вам жизнь, — дает пояснения эксперт.
9-й год — Завершение
Время подведения итогов, период, когда необходимо притормозить, оглянуться вокруг. Это время, которое должно быть направлено внутрь себя, а не во внешний мир. Может быть так, что захочется остановить работу или крупные дела, даже выйти из процесса.
У вас наступает самое лучшее время, чтобы заняться собой: как внешней, так и внутренней работой, начать расхламляться, чистить пространство на всех уровнях (окружение, работа, хобби, дела). Самое главное не держаться за старое, а принять новое с благодарностью — все к лучшему, — говорит Анастасия Маляренко.
9-й год — период, когда вы тотально и глобально начинаете избавляться от всего, что вам не нужно, что вас тяготит перед следующим годом. Самое главное — стать наблюдателем своей жизни, принять все происходящее и относиться ко всему с позитивом. В этот год лучше ничего кардинально нового не начинать и перенести все важные дела на следующий год.
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