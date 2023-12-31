Год ответов и инсайтов: каким будет ваш 2024-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

По словам эксперта, в наступающем году мы начнем получать ответы на те вопросы, которые задавали в прошлом. Наша задача на ближайший год — обратить пристальное внимание на себя, потому что окружающая нас среда является отражением нашего мировоззрения и состояния мыслей.

— Если вам не нравится то, что вас окружает, то это не означает, что вам нужно менять окружение и расстраиваться из-за этого. Задача — начать анализировать, отслеживать то, о чем вы думаете большую часть дня, на что направляете внимание. К примеру, вы часто задумываетесь о том, что не успешны, что не достигли того, чего хотели бы достигнуть к вашим годам. Чем чаще вы прокручиваете такие мысли в голове, тем сильнее усиливаете веру в них. Задача — перевести фокус внимания. Начните задавать себе вопросы: что у меня уже получилось, что я сделала или сделал — за день, за неделю, месяц. Фиксируйте свои результаты. Это поможет вам запустить трансформацию, — объясняет Анастасия Маляренко.