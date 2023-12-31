«Баню с тех пор терпеть не могу»: как Андрей Мягков, сыгравший Лукашина, относился к «Иронии судьбы»

После роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» Андрей Мягков проснулся знаменитым. Но такая слава пришлась ему не по душе.
— Куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями, смотри, мол, алкоголик приехал, — вспоминал на своих творческих вечерах народный артист. — Поначалу я просто не знал куда деваться, потом постепенно привык, но до сих пор досадно, почему многие люди увидели в моем герое только алкоголика, каковым он на самом деле вовсе и не является. И баню с тех пор терпеть не могу.
О том, какой ролью гордился Андрей Мягков и как относился к красавицам-партнершам по съемочной площадке, смотрите в видео выше.
Актер переживал, что узнавали его лишь по паре фильмов, в то время как он снялся больше чем в 50 картинах, и не понимал феномена «Иронии судьбы», которая почти 50 лет является символом Нового года.
Фильмы Рязанова прославили многих актеров, в том числе и Ларису Гузееву, исполнившую главную роль в «Жестоком романсе». Как менялась ее жизнь, забытые факты и редкие фото — в коротком видео.
Всеобщее обожание — еще не гарантия счастливой жизни. Красоте Светланы Светличной поклонялись мужчины и завидовали женщины, но к 83 годам знаменитая актриса заработала тяжелый диагноз. Были и те, кто на пике славы покинул кинематограф. Надежда Румянцева сыгравшая Тосю из «Девчат» была так убедительна, что картину оценили не только в Советском Союзе. Ее приглашали сниматься и в других фильмах, но она предпочла другой путь.