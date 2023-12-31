«Баню с тех пор терпеть не могу»: как Андрей Мягков, сыгравший Лукашина, относился к «Иронии судьбы»

После роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» Андрей Мягков проснулся знаменитым. Но такая слава пришлась ему не по душе.



— Куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями, смотри, мол, алкоголик приехал, — вспоминал на своих творческих вечерах народный артист. — Поначалу я просто не знал куда деваться, потом постепенно привык, но до сих пор досадно, почему многие люди увидели в моем герое только алкоголика, каковым он на самом деле вовсе и не является. И баню с тех пор терпеть не могу.

