Новые законы с 1 января 2024 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

Призыв в армию до 30 лет

В 2023 году Госдума подняла верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Закон уже вступил в силу, но сами новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, под призыв не попадут. Как объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, их переведут в запас по прежним правилам.



Согласие и отказ от обработки биометрии

С 1 января давать и отзывать согласие на размещение и обработку биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) можно с помощью «Госуслуг». ЕБС позволяет получать услуги удаленно с помощью биометрии — лица и голоса.