В мэрии определились с новым начальником управления физкультуры и спорта — что о нём известно

Должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска занял Константин Катионов. Об этом 10 сентября объявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Катионов Константин Олегович назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. Решение принято мэром Анатолием Евгеньевичем Локтем, — сообщила своем телеграм-канале Терешкова.
Ранее Констинтин Катионов работал в администрации Центрального округа Новосибирска, а с 2019-го года был заместителем начальника управления физкультуры и спорта, который теперь возглавил. Ранее эту должность занимал Алексей Толоконский.
Еще в апреле Терешкова объявила о том, что масштабные кадровые изменения происходят в спортивных учреждениях Новосибирска. Именно тогда должность покинул начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский и директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян.
Ранее в Новосибирске уволился директор школы, в которой подросток устроил стрельбу на перемене.