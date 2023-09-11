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СрочноНазначен новый главный физкультурник мэрии
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В мэрии определились с новым начальником управления физкультуры и спорта — что о нём известно

Им стал бывший сотрудник администрации Центрального округа Константин Катионов

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В сфере физкультуры и спорта новый начальник профильного управления работает с 2019 года

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Должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска занял Константин Катионов. Об этом 10 сентября объявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Катионов Константин Олегович назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. Решение принято мэром Анатолием Евгеньевичем Локтем, — сообщила своем телеграм-канале Терешкова.

Ранее Констинтин Катионов работал в администрации Центрального округа Новосибирска, а с 2019-го года был заместителем начальника управления физкультуры и спорта, который теперь возглавил. Ранее эту должность занимал Алексей Толоконский.

Еще в апреле Терешкова объявила о том, что масштабные кадровые изменения происходят в спортивных учреждениях Новосибирска. Именно тогда должность покинул начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский и директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян.

Ранее в Новосибирске уволился директор школы, в которой подросток устроил стрельбу на перемене.

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