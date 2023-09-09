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Тема дняНовосибирцы пробежали полумарафон
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Спортивные и красивые: сотни сибирячек вышли на полумарафон в центре Новосибирска — вдохновляющие фото

В городе в 26-й раз прошел полумарафон Раевича

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Участницы бежали с улыбкой на лице

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В Новосибирске сотни девушек пробежали сегодня, 9 сентября, в центре города полумарафон Раевича. В забеге приняли участие тысячи спортсменов разных возрастов. Среди них оказались и те, кто, несмотря на длинные дистанции, получился на фотографиях прекрасно. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел участниц марафона, которые могут вдохновить на занятие спортом.

Забег проходил на Красном проспекте

Забег проходил на Красном проспекте

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Девушка побежала с символом полумарафона Раевича

Девушка побежала с символом полумарафона Раевича

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Минимум в пути девушки провели час

Минимум в пути девушки провели час

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В марафоне было три дистанции: 21,1 километра, 3 километра и 1,5 километра

В марафоне было три дистанции: 21,1 километра, 3 километра и 1,5 километра

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Часто спортсменки слушают музыку

Часто спортсменки слушают музыку

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Сегодня в Новосибирске прохладная осенняя погода

Сегодня в Новосибирске прохладная осенняя погода

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Полумарафон начался в 10 утра

Полумарафон начался в 10 утра

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Участница полумарафона подарила НГС сердечко

Участница полумарафона подарила НГС сердечко

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В марафоне участвовали люди разных возрастов

В марафоне участвовали люди разных возрастов

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Победительницей, как и в прошлом году, стала легкоатлетка Анна Викулова. Она пробежала дистанцию 21,1 километра за 1 час, 14 минут и 4 секунды

Победительницей, как и в прошлом году, стала легкоатлетка Анна Викулова. Она пробежала дистанцию 21,1 километра за 1 час, 14 минут и 4 секунды

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Для полумарафона перекрыли центральные улицы в Новосибирске. Сразу после спортивного мероприятия на площади Ленина начнется парад студенчества. В 19:00 начнется концерт, на котором выступят Звонкий и Майами.

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