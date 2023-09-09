Спортивные и красивые: сотни сибирячек вышли на полумарафон в центре Новосибирска — вдохновляющие фото

В Новосибирске сотни девушек пробежали сегодня, 9 сентября, в центре города полумарафон Раевича. В забеге приняли участие тысячи спортсменов разных возрастов. Среди них оказались и те, кто, несмотря на длинные дистанции, получился на фотографиях прекрасно. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел участниц марафона, которые могут вдохновить на занятие спортом.
Для полумарафона перекрыли центральные улицы в Новосибирске. Сразу после спортивного мероприятия на площади Ленина начнется парад студенчества. В 19:00 начнется концерт, на котором выступят Звонкий и Майами.