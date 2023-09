Slava Marlow, возвращение театров и бесплатные фестивали: самая большая афиша на сентябрь от НГС

В филармонии имени Каца 9 сентября выступит знаменитый московский музыкант Николай Луганский (12+). Концерт на фортепиано приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Билеты от 1800 рублей.



В Доме культуры железнодорожников 9 сентября состоится симфонический концерт музыки The Beatles (6+). Агентство «Неоклассика» представит знаменитые хиты Let It Be, Yellow Submarine, Yesterday в исполнении камерного оркестра. Билеты стоят от 1400 рублей.



Сибирский фестивальный оркестр (12+) будет играть в филармонии имени Каца 27 сентября. На нем исполнят «Симфонию № 15 ля мажор» Шостаковича.