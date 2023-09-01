Slava Marlow, возвращение театров и бесплатные фестивали: самая большая афиша на сентябрь от НГС

1
Музыка
В пятницу, 8 сентября, в Новосибирске в «Подземке» пройдет окончание фестиваля «Поколение Рок», где выступит группа «Анимация» (12+). Там также будут играть молодые группы — они поборются за приз в 50 тысяч рублей. Билеты от 1900 рублей.
На следующий день, 9 сентября, в «Подземке» можно будет послушать танцевальную и электронную музыку в исполнении проекта GSPD (16+). Билет на концерт авторов «У России три пути» и «Ты подсела на иглу» стоит от 1140 рублей.
Концерт Lizer (18+), автора «Между нами», «Пачка сигарет», «Корабли», пройдет в «Подземке» 15 сентября. Билеты от 2 тысяч рублей. 16 сентября там же выступит группа «Грязь» (16+), которые будут исполнять альтернативный хип-хоп. Проект был создан еще в 2011 годом вокалистом Денисом Астаповым и битмейкером Романом «Англичанином» Сащеко. В этот же день, 16 сентября, в «Подземке» пройдет рок-концерт Риты Дакоты (16+). Билеты стоят от 3 тысяч рублей.
В клубе «Ночь» в «Победе» 14 сентября выступит кавер-группа «Айвазовский Оркестра» (16+), участники проекта «Битва каверов» на канале СТС. На следующий день, 15 сентября, на эту сцену выйдет певица и автор хита «Russian Girl» Женя Любич (12+). Билеты от 2 тысяч рублей. В «Бродячую собаку» 16 сентября с гастролями приедет музыкант Денис Михайлов (Обе-Рек) (16+). Билеты от 800 рублей.
Концерт рэпера Rocket (18+) запланирован в «Подземке» 20 сентября: музыкант исполнит свои хиты и свежие эксперименты. Билеты от 1399 рублей. Хип-хоп исполнитель ATL (18+) будет выступать в «Подземке» 21 и 22 сентября. В программе — треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир» и «Радио Апокалипсис». Билеты на концерт в четверг, 21 сентября, стоят от 6 140 рублей, а на следующее выступление — от 1970 рублей.
Группа NLO (18+) выступит в лофт-парке «Подземка» 22 сентября. Билет на музыкантов, известных благодаря челленджам в «ТикТоке», стоят от 1300 рублей. В этот же день группа «Рваный шепот» (18+) обещает исполнить в «Подземке» треки в традициях тяжелого рока 80-х. Билеты — от 1400 рублей.
Панк-группа «Йорш» (16+) выступит в новосибирской «Подземке» 23 сентября — рокеры будут презентовать новый альбом «Счастье, Ч.1». Билеты от 1200 рублей.
Уроженец Новосибирска Slava Marlow (12+) выступит в «Подземке» 23 сентября. Билеты стоят от 1700 рублей. На следующий день, 24 сентября, там же выступит другой кумир молодежи — певица Алена Швец (16+). Билеты от 1800 рублей.
В Доме культуры железнодорожников 25 сентября запланирован концерт сибирячки Пелагеи (6+), которая исполнит известные народные песни в оригинальных современных аранжировках. Билеты от 2800 рублей. В ККК им. Маяковского в этот день выступит Кай Метов (6+) — концерт посвящен юбилею песни «Position № 2». Билеты от 1200 рублей.
В руин-пабе «Типография» 28 сентября можно будет послушать большой инди-концерт группы «Перемотка» (18+). Билеты от 1100 рублей.
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2
Кутеж
Новосибирский бар The rooks (18+) 2 сентября будет праздновать свой день рождения — ему исполняется 8 лет. Мероприятие пройдет во дворике бара. Организаторы обещают выступление местных групп, а хедлайнером заявлена группа Буерак. Начнется мероприятие в 17:00 и закончится в 4 утра. Вход бесплатный.
В Академгородке возле Технопарка 16 сентября пивоварня Gusi (18+) празднует 9-летие. В программе живая музыка, фудкорт, море пива, праздничный торт и фаер-шоу. Вход свободный.
В клубе «Ночь» в «Победе» 22 сентября запланирована вечеринка 90-х и 2000-х (18+) под руководством диджеев Александра Чусовитина и Алексея Купрянцева. Также выступит кавер-группа Pachuli. Билеты от 800 рублей.
В «Подземке» 23 сентября пройдет Ночь первокурсников (18+). Начало в 23:00, закончится вечеринка только на следующий день в 6 утра. Входной билет стоит 400 рублей.
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3
Юмор
Резидент московского стенд-ап клуба №1 Алексей Квашонкин приедет в Новосибирск с сольным концертом «Я так не думаю» (18+). Он выступит в «Подземке» 9 сентября. Билеты от 800 рублей.
В ККК им. Маяковского 23 сентября будет совместный концерт женщин-комиков (18+) Ярославы Тринадцатко, Веры Котельниковой и Елизаветы-Варвары Арановой. Билеты от 1000 рублей.
Бывший режиссер «Первого театра» Павел Южаков представит свое новое комедийное шоу «Неудачники» (16+) в «Бродячей собаке» 26 сентября. Шоу, как обещают создатели, научит позитивно мыслить и по другому смотреть на неудачи. Билеты от 300 рублей.
В ККК им. Маяковского 26 сентября выступит стенд-ап комик Евгений Чебатков с программой «Москитная сетка» (16+). Билеты от 3 тысяч рублей.
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4
Театры
С сентября театры выходят с каникул и начинается новый театральный сезон. Новосибирские театры подготовили к нему несколько премьер.
Театр «Глобус» 5 сентября откроет 94 театральный сезон премьерой спектакля «Варшавская мелодия» (16+). Роман о времени и любви покажут на малой сцене. Билеты от 750 рублей. 22 сентября «Глобус» покажет балетный концерт «Мой отец Марис Лиепа» (6+). Сценарий написала Илзе Лиепа — балерина и дочь великого танцовщика ХХ века. Билеты от 2 тысяч рублей.
В театре «Старый дом» 19 сентября пройдет премьера спектакля «Дачники» (18+) по мотивам пьесы Максима Горького. Режиссёр Никита Кобелев в современной адаптации собирается исследовать реакцию условного «среднего класса» на исторические сдвиги последнего времени. Билеты от 750 рублей.
В «Красный факеле» в конце прошлого сезона дали премьеру спектакля «Мещане» (18+), так же поставленного по произведению Максима Горького. В этом сезоне его покажут 16, 24, 26 сентября. Билеты от 500 рублей.
Театр Афанасьева начнет сезон 30 сентября в новом здании с премьеры «Безумный день, или женитьба Фигаро» (16+). Зрителям обещают искрометную комедию по пьесе французского драматурга XVIII века де Бомарше. Билетов в продаже пока нет.
В НОВАТе 6 сентября пройдет показ премьерной оперы-бельканто «Дон Паскуале» (12+), которая покажет новосибирцам все каноны комической итальянской оперы. Билеты от 500 рублей. 15 сентября на малой сцене будет премьера оперы «Алеко» (12+) к 150-летию Сергея Рахманинова — это первая опера выдающегося русского композитора. Билеты от 500 рублей.
В Новосибирск с гастролями приедет театр фэнтези «Этериус»: в ДК имени Октябрьской революции они привезут свои мюзиклы. 9 сентября будет сборный концерт «Фэнтези — навсегда» (12+), а уже 10 покажут «Последнее испытание» (12+) — мюзикл на основе «Трилогии Легенд», части серии книг Dragonlance.
22 сентября в Доме культуры железнодорожников отметят 15-летие метал-оперы «Эльфийская рукопись» (12+) и представят полномасштабную концертную постановку. Билеты стоят от 1500 рублей.
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5
Фестивали
В День знаний, 1 сентября, на территории НГУ пройдет Open Space Picnic (0+). «Научный пикник» включает лекции о науке и музыку в конце вечера, а закончится фестиваль огненным шоу. Вход бесплатный.
В первую субботу осени пройдет последнее «Кино на траве» (6+) в Нарымском сквере. На окончание большого летнего фестиваля организаторы подготовили мастер-классы, выступление музыкантов и, конечно, кино. Вход свободный.
В этот же день, 2 сентября, в «Подземке» пройдет фестиваль Безчувств (18+), где будут играть сибирские метамодерн-панк-группы Ваниль, Lead horizon, Снова больно и Gruppa 8(913). Билеты от 400 рублей.
В Академгородке 2 сентября запланирован Street food fest (0+) — фестиваль уличной еды. На нем будет большой фудкорт, выступление кавер-групп и крафтовые напитки. Вход свободный.
23 сентября возле Технопарка будет проходить Oktoberfest (18+). Его организует пивоварня Gusi и предлагает поесть колбаски. Информации о билетах на сайте пока нет.
С 8 сентября по 24 сентября в Новосибирске будет проходить фестиваль графического искусства «Вне времени» (0+). Работы можно будет увидеть в «Арт Ели», в театре «Глобус» и в галерее уличного искусства «100 квадратов».
В Центральном парке 9 сентября пройдет ЭтноFest (0+) — это межкультурный студенческий фестиваль, где можно будет поесть блюда разной кухни, поиграть в настольные игры и посмотреть этнические выступления. Вход бесплатный. И продолжая тему студенчества: в тот же день в центре Новосибирска пройдет Парад студентов (0+), на который выйдут несколько тысяч человек с флагами своих университетов. В 19:00 на площади Ленина начнется концерт, на котором выступят Звонкий и Майами.
На выходных, 9 и 10 сентября, на Карла Маркса в ТЦ Grani пройдет фестиваль осознанного потребления Garazhka (0+) — большой маркет с локальными сибирскими брендами и гаражная распродажа. Вход бесплатный.
В Березовой роще 10 сентября пройдет фестиваль «Немецкая слобода» (0+). На нем представят ремесла, кухню, традиции, язык и культуру российских немцев во всем многообразии. Вход свободный.
В историко-архитектурном музее под открытым небом в Академгородке 16 и 17 сентября будет фестиваль «Круг земной» (0+). Реконструкторы Сибири представят боевую программу, женское и мужское многоборье, средневековые танцы и мастер-классы. Вход свободный.
У ГПНТБ в Новосибирске на 23 сентября назначено городское закрытие мотосезона (0+). Начало программы в 11 утра. Организаторы обещают море музыки, позитива и рева моторов. Вход свободный.
Также 23 сентября в Деднропарке проедет забег «РовноДень» (0+). Он начнется в 16:15. Участие бесплатное, есть отдельное состязание для малышей.
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6
Выставки
В Краеведческом музее в конце августа открылась выставка «Элий. Искусство. Любовь» (6+), которая продлится до 15 октября.
— Выставка посвящена творчеству советского неофициального художника Элия Белютина. Он работал в стиле абстрактного экспрессионизма и постепенно пришел к созданию своего художественного языка — «модульной живописи», — объяснили организаторы.
Билеты стоят от 150 рублей.
Также в Краеведческом музее 31 августа открылась выставка «Вознесенский. Еще» (6+), посвященная Андрею Вознесенскому, одному из известнейших поэтов СССР. Билеты от 150 рублей.
В Художественном музее Новосибирска 5 сентября откроется фотовыставка «Китай» (1+). Она организована совместно с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики. Информации о билетах на сайте нет.
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7
Классическая музыка
В филармонии имени Каца 9 сентября выступит знаменитый московский музыкант Николай Луганский (12+). Концерт на фортепиано приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Билеты от 1800 рублей.
В Доме культуры железнодорожников 9 сентября состоится симфонический концерт музыки The Beatles (6+). Агентство «Неоклассика» представит знаменитые хиты Let It Be, Yellow Submarine, Yesterday в исполнении камерного оркестра. Билеты стоят от 1400 рублей.
Сибирский фестивальный оркестр (12+) будет играть в филармонии имени Каца 27 сентября. На нем исполнят «Симфонию № 15 ля мажор» Шостаковича.
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