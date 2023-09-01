Slava Marlow, возвращение театров и бесплатные фестивали: самая большая афиша на сентябрь от НГС

В пятницу, 8 сентября, в Новосибирске в «Подземке» пройдет окончание фестиваля «Поколение Рок», где выступит группа «Анимация» (12+). Там также будут играть молодые группы — они поборются за приз в 50 тысяч рублей. Билеты от 1900 рублей.

На следующий день, 9 сентября, в «Подземке» можно будет послушать танцевальную и электронную музыку в исполнении проекта GSPD (16+). Билет на концерт авторов «У России три пути» и «Ты подсела на иглу» стоит от 1140 рублей.

Концерт Lizer (18+), автора «Между нами», «Пачка сигарет», «Корабли», пройдет в «Подземке» 15 сентября. Билеты от 2 тысяч рублей. 16 сентября там же выступит группа «Грязь» (16+), которые будут исполнять альтернативный хип-хоп. Проект был создан еще в 2011 годом вокалистом Денисом Астаповым и битмейкером Романом «Англичанином» Сащеко. В этот же день, 16 сентября, в «Подземке» пройдет рок-концерт Риты Дакоты (16+). Билеты стоят от 3 тысяч рублей.

В клубе «Ночь» в «Победе» 14 сентября выступит кавер-группа «Айвазовский Оркестра» (16+), участники проекта «Битва каверов» на канале СТС. На следующий день, 15 сентября, на эту сцену выйдет певица и автор хита «Russian Girl» Женя Любич (12+). Билеты от 2 тысяч рублей. В «Бродячую собаку» 16 сентября с гастролями приедет музыкант Денис Михайлов (Обе-Рек) (16+). Билеты от 800 рублей.

Концерт рэпера Rocket (18+) запланирован в «Подземке» 20 сентября: музыкант исполнит свои хиты и свежие эксперименты. Билеты от 1399 рублей. Хип-хоп исполнитель ATL (18+) будет выступать в «Подземке» 21 и 22 сентября. В программе — треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир» и «Радио Апокалипсис». Билеты на концерт в четверг, 21 сентября, стоят от 6 140 рублей, а на следующее выступление — от 1970 рублей.

Группа NLO (18+) выступит в лофт-парке «Подземка» 22 сентября. Билет на музыкантов, известных благодаря челленджам в «ТикТоке», стоят от 1300 рублей. В этот же день группа «Рваный шепот» (18+) обещает исполнить в «Подземке» треки в традициях тяжелого рока 80-х. Билеты — от 1400 рублей.

Панк-группа «Йорш» (16+) выступит в новосибирской «Подземке» 23 сентября — рокеры будут презентовать новый альбом «Счастье, Ч.1». Билеты от 1200 рублей.

Уроженец Новосибирска Slava Marlow (12+) выступит в «Подземке» 23 сентября. Билеты стоят от 1700 рублей. На следующий день, 24 сентября, там же выступит другой кумир молодежи — певица Алена Швец (16+). Билеты от 1800 рублей.

В Доме культуры железнодорожников 25 сентября запланирован концерт сибирячки Пелагеи (6+), которая исполнит известные народные песни в оригинальных современных аранжировках. Билеты от 2800 рублей. В ККК им. Маяковского в этот день выступит Кай Метов (6+) — концерт посвящен юбилею песни «Position № 2». Билеты от 1200 рублей.

В руин-пабе «Типография» 28 сентября можно будет послушать большой инди-концерт группы «Перемотка» (18+). Билеты от 1100 рублей.