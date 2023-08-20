«Коста Лакоста мне сердечко показал»: красотка с самой яркой фотографии с Дня Новосибирска — мы узнали, кто она

Фотография с девушкой, которая встала на вытянутые вверх руки мужчины на концерте Косты Лакосты в День города в Новосибирске, привлекла много внимания. Зрители удивленно оборачивались, забывая о выступлении поп-звезды, чтобы посмотреть на гимнастку. НГС нашел героиню фото: ею оказалась
«До университета не занималась спортом»
Ирине Меркуловой 28 лет, с 19 она занимается чирлидингом. Последний год девушка не выступает как спортсмен, но тренирует в клубе «Высота». Ирина сразу признаётся, что фанатеет от своей работы.
— Тренером очень сложно быть, если ты не фанатик. Просто выгоришь. Мы очень любим поговорить про свою работу. Родители в перерыве начинают спрашивать, и я могу часами разговаривать. А потом смотрю на время, а уже девять вечера, надо спешить домой, — смеется Ирина.
Девушка родилась в Искитиме, поступила в НГУ на физфак. Родители Ирины — учителя физики, так что в выборе профессии сибирячка сильно не сомневалась. Любовь к науке о природе ей привили еще в школе.
— Потом я познакомилась со спортом. Сама в детстве не занималась ничем и начала тренироваться уже в студенчестве. Поэтому скажу, что и в 19 лет можно начинать. Я пришла, мой тренер стала меня тянуть, — вспоминает Ирина.
В университете работала тренер, которая набирала спортсменок для группы поддержки. Это был первый шаг в сторону чирлидинга. В группе поддержки девушки танцуют, спортом это назвать сложно. Ирина выступала на баскетбольных матчах университетской команды.
— Я окончила физфак, бакалавриат и магистратуру, училась в аспирантуре физического факультета. Я работаю по специальности в институте теплофизики СО РАН. Я младший научный сотрудник. И вторая моя работа — это тренировать. Совмещать получается, но очень сложно. Надо понимать, когда выходной на одной работе, то я работаю на другой. Я люблю обе свои работы, — рассказала тренер.
Во время занятий в университете тренер повезла команду студенток на мастер-класс. Для Ирины это стало первым знакомством с чирлидингом как с профессиональным спортом. Девушка даже напугалась, но команда загорелась идеей заниматься, студентки начали развиваться в этом направлении. В клуб чирлидинга НГУ после этого набрали парней.
В это время Ирина позвала тренироваться Диму Девятова, который в итоге на долгие годы стал ее «базой» в выступлениях. Именно он поднял над толпой девушку во время концерта Коста Лакосты в День города.
— Наш тренер Маша Филипова помогала развиваться, выбивала деньги для поездок на соревнования. Нас позвали выступить в сборной Новосибирской области. Дальше начался мой профессиональный рост, новые элементы, мы начали работать с тренером и командой, которые в этом вертятся. И моя команда начала расти. Потом мы перешли в спортивную команду «Высота», — объяснила Ирина.
Ирина выступала на соревнованиях несколько лет, но недавно поняла, что её карьера как спортсмена подошла к концу. Сейчас она получает большее удовольствие от роли тренером. Говорит, что одной из основных причин стала загруженность по времени — все успевать не получалось. Ирина вместе с другим тренером из «Высоты» поступила в Новосибирский педагогический университет на направление «Физическая культура».
«Это такая фишка чирспорта»
Чирспорт, как отмечает Ирина, не имеет возрастных границ. В команде «Высота» выступает спортсмен, которому больше 40 лет. В «Высоте» также работают с людьми разного возраста. Например, днем Ирина тренирует группу детей, являются четырехкратными чемпионами России. Вечером же помогает старшему тренеру со взрослой группой.
Чирлидинг из-за американских фильмов окружил себя стереотипами. Многие представляют помпоны и танцующих девушек на хоккее. К «Высоте» даже обращаются с просьбами сопроводить какой-нибудь матч. Однако спортивное направление чирлидинга — это тяжелые тренировки, пирамиды, акробатика и станты — фигура, в которой подбрасывают или поднимают одного человека.
— Наверное, самые главные стереотипы — это то, что тут только девочки. Все думают, что это женский вид спорта. Но если посмотреть Чемпионаты мира или Европы, то самые сложные элементы делают смешанные команды, где в качестве нижнего выступает мужчина с большими мышцами. И в качестве верхнего худенькая девчонка. Это вверх нашего вида спорта, вверх сложности. Мы всегда ждем мальчиков и парней, — отметила сибирячка.
Вспоминая фотографию на День города, Ирина смеется. Говорит, что чирлидеры любят фотографироваться в стантах и у «Высоты» есть коллекция из разных аэропортов и с достопримечательностями. Каждый раз, когда команда едет на соревнования в Москву, то спортсмены фотографируются на Красной площади в пирамидах и других фигурах.
— Это такая фишка чирспорта. Мы не то чтобы хотели как-то привлечь внимание, просто решили, что так Коста Лакоста нас заметит. И меня подняли. Причем со второго раза, не с первого. Идет концерт, а толпа на меня смотрит. Ну и Коста Лакоста мне сердечко показал, — вспоминает тренер.
В последнее время, добавляет Ирина, она так делает не часто. Обычно выставить фигуры тренеры просят своих учеников.
В сентябре у чирлидиров начинается новый спортивный сезон, и у команды «Высота» на него серьезные цели. Юниорский состав «Высоты» перешел во взрослую категорию, и теперь им заново предстоит доказать свои победы.
Чирлидинг может стать олимпийским спортом
Главный тренер «Высоты» и тренер юниорской сборной России по чирспорту Денис Ярославцев рассказал корреспонденту НГС, что за 9 лет существования клуба в Новосибирске команда выросла с 30 до 180 человек. Все это время клуб существует на базе молодежного центра «Содружество». Это позволяет получать гранты и тренироваться в двух больших спортивных залах. Это же помогает ставить небольшие цены за занятия — 3,5 тысячи в месяц. При этом тренировки даже у малышей идут минимум два часа.
— Команда является основным составом сборной России, мы 10-кратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы. 180 человек — это довольно большой клуб. Конечно, они не одновременно тренируются, это несколько групп. В Новосибирске довольно много команд. Это, по-моему, один из городов-лидеров, — объяснил Денис Ярославцев.
В России много центров чирлидинга: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Крым. Сибирь пока отстает от них. В ближайшие годы популярность чирспорта должна вырасти. Все надеются, что его включат в олимпийскую программу.
— Сегодня чирспорт признан временно олимпийским видом спорта. Это такая процедура. Нас три года назад вместе с тайским боксом признали временно и, по-моему, предыдущие два года выписывали замечания. Международная федерация чирлидинга снимает эти замечания. Чемпионат мира в 2024 году будет решающим для комитета: войдет ли чирлидинг в олимпийские игры, — рассказал тренер «Высоты».
«Высота» в этом году также будет прикладывать усилия для популяризации чирспорта — клуб выиграл грант. Спортсмены собираются ездить по школам города, чтобы устраивать мастер-классы и показательные выступления. По мнению Дениса Ярославцева, когда спорт придет в школы и вузы, то будут появляться профессиональные спортсмены, люди, готовые посвятить чирспорту все время.
Как отмечает главный тренер, «Высота» уже воспитывает поколения любителей чирлидинга. В команде есть пара, которая познакомились на тренировках, поженилась. Теперь у них растут дети, которым тоже прививают любовь к спорту. А первые спортсмены «Высоты», пришедшие в семь лет, уже заканчивают школу.
— Я был в тотальном шоке, когда мама привела к нам ребенка и говорит, что она этого ждала пять лет, потому что была подписана на нас в соцсетях еще до того, как забеременела. У меня был безумный груз ответственности. У нас ребенок уже третий год, — вспоминает Дения Ярославцев.
«Высоту» можно считать полупрофессиональной командой. У спортсменов есть результаты и стремление к медалям. Но кто-то из детей может и пойдет в спорт высших достижений, а для кого-то это останется секцией для развития. Как добавляет главный тренер, спорт высших достижений дан далеко не всем — он сопровождается травмами и тяжелыми тренировками.
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