«Коста Лакоста мне сердечко показал»: красотка с самой яркой фотографии с Дня Новосибирска — мы узнали, кто она

«До университета не занималась спортом»

Ирине Меркуловой 28 лет, с 19 она занимается чирлидингом. Последний год девушка не выступает как спортсмен, но тренирует в клубе «Высота». Ирина сразу признаётся, что фанатеет от своей работы.

— Тренером очень сложно быть, если ты не фанатик. Просто выгоришь. Мы очень любим поговорить про свою работу. Родители в перерыве начинают спрашивать, и я могу часами разговаривать. А потом смотрю на время, а уже девять вечера, надо спешить домой, — смеется Ирина.

