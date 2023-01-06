«Дети, бывает, пальцем покажут»: как живет красавица-спортсменка, которая родилась без ног

— Когда я в первый раз в бассейн пришла, у нас там был учитель. Он вообще сказал: «Она плавать не сможет». Но когда он увидел, что я поплыла, то очень удивился и сказал: «А, ну всё, у вас результаты будут», — вспоминает Оля.



Ходить ей помогают электрические протезы — друзья прозвали их «киберноги». С ними спортсменка может даже кататься на самокате. Историю Оли смотрите на видео выше.