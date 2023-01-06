«Дети, бывает, пальцем покажут»: как живет красавица-спортсменка, которая родилась без ног

В свои 15 лет Оля Долгошеева — кандидат в мастера спорта по плаванию. Этот факт не кажется удивительным, пока не узнаешь, что девочка родилась без ног.
— Когда я в первый раз в бассейн пришла, у нас там был учитель. Он вообще сказал: «Она плавать не сможет». Но когда он увидел, что я поплыла, то очень удивился и сказал: «А, ну всё, у вас результаты будут», — вспоминает Оля.
Ходить ей помогают электрические протезы — друзья прозвали их «киберноги». С ними спортсменка может даже кататься на самокате. Историю Оли смотрите на видео выше.
Мама девочки Юлия Долгошеева рассказала нашим коллегам из Е1.RU, что узнала об особенностях дочки только после ее рождения. Удивительно, но ни одно из пяти УЗИ, которые проходила женщина во время беременности, не показало пороков развития. Все готовились к рождению обычного ребенка.
— Врачи сразу сказали: «Отказывайтесь, перспектив нет, всю жизнь в инвалидной коляске», — вспоминает Юлия. — Не хочу называть, в каком роддоме это было, не хочу подробно вспоминать об этом. Хорошо, что муж и родители поддержали меня с первых же минут. Предложение врачей «отказаться» даже не обсуждалось.
Родители учили девочку ходить с двух лет — тогда она надела свои первые протезы. Ее ноги не сгибались, было очень неудобно. В три года протезы поменяли на более современные.
Теперь каждый день на тренировках Оля проплывает по пять километров. И добивается результатов не только в спорте: например, летом 2021 года она на своих ногах поднялась на вершину Ай-Петри в Крыму.
— В плаванье я чувствую себя свободно, без всяких ограничений, без всего, — говорит Оля. — Бывает страшно выходить на соревнования, когда все на тебя смотрят. Взрослые, когда меня видят, реагируют более-менее нормально, а дети, бывает, пальцем покажут.
Большую историю Олиных побед можно прочитать здесь.