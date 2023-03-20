Читатели НГС выбрали лучшего тренера Новосибирска — публикуем имена профессионалов

Больше всего голосов набрала Татьяна Денисова, за тренера проголосовал 131 человек . Специалист работает в спортивно-оздоровительном центре «Аква-Тонус» на улице Пархоменко, 106 . На официальном сайте центра сообщается, что Татьяна — мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу и становой тяге, чемпионка мира и России по пауэрлифтингу в 2016 году, золотой призер «Легион-2015», серебряный призер чемпионата Сибири по бодибилдингу и фитнесу в категории «Классический бодибилдинг» 2018 года и выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини.