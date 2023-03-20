Читатели НГС выбрали лучшего тренера Новосибирска — публикуем имена профессионалов

Дорогие читатели, мы завершили шестое голосование за лучших специалистов Новосибирска в рамках проекта «Кто лучше?» На прошлой неделе вы предлагали, а после сами выбирали лучшего тренера. Мы составили топ-10 профессионалов на основе рейтинга.
В опросе приняли участие более 400 человек, кандидатов для голосования вы сами номинировали в нашем телеграм-канале и в группе в социальной сети «ВКонтакте». Спасибо за обратную связь!
Мы составили топ тренеров, которые помогают сделать фигуру лучше и благодаря которым вы чувствуете себя увереннее.
Больше всего голосов набрала Татьяна Денисова, за тренера проголосовал
Татьяна специализируется на снижении веса, наборе мышечной массы, коррекции фигуры, функциональном тренинге, повышении тонуса, выносливости, улучшении работы сердечно-сосудистой и дыхательных систем, снятии эмоционального напряжения.
Поздравляем специалиста с победой в народном голосовании НГС.
Второе место заняла Екатерина Лавренюк — 87 голосов. Тренер работает в фитнес–центре «Армада» на улице Восточная, 29 в Краснообске. По данным официального сайта, Екатерина окончила фитнес-школу Вячеслава Волкового по темам: «Персональный тренер по фитнесу с элементами функционального тренинга, лечебной физкультуры и спортивной медицины»; «Прикладная кинезиология в фитнесе и спорте», «Кинезиотейпирование в спорте». Прошла онлайн-курс на тему «Биомеханика постуры», семинар по кинезиологии развития «Тонус и постуральные реакции» и обучение по теме коррекций опорно-двигательного аппарата. Кроме того, у тренера много сертификатов.
Екатерина специализируется на диагностике опорно-двигательного аппарата, мышечном тестировании, тренировках на улучшение работы базовых навыков, улучшении качественного состава тела за счет увеличения активной ткани, восстановлении после родов, проводит занятия для всех возрастов и во время беременности.
Тренер работает уже 10 лет, она стала призером соревнований по пауэрлифтингу, готовила спортсменов, проводила семинары и участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини». Поздравляем Екатерину с заслуженным вторым местом.
Третье место с результатом 52 голоса заняла Алла Чайкина. Тренер также работает в спортивно-оздоровительном центре «Аква-Тонус» на улице Пархоменко, 106. Алла проводит групповые тренировки по функциональному тренингу, step, детскому фитнесу, interval, растяжке, аквааэробике. Тренер окончила Новосибирский государственный педагогический университет, факультет физической культуры по специализации «преподаватель». Работает инструктором групповых программ с 1998 года. С 1996 по 2004 год работала детским тренером по спортивной аэробике. Кроме того, тренер — серебряный призер чемпионата России по спортивной аэробике, кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике.
Поздравляем Аллу с третьим местом в народном рейтинге НГС.
Мы также включили в материал еще семь тренеров. Так вы сможете выбрать среди лучших понравившегося специалиста:
- Людмила Борзецова — 34 голоса. Специалист работает в фитнес-центре «Форум» в микрорайоне Горский, 42;
- Мария Шишкина — 27 голосов. Тренер работает в фитнес-клубе «Апельсин»;
- Вадим Березов — 13 голосов. Профессионал тренирует в фитнес-клубе Crossbox Kontora на улице Ленина, 21;
- Евгений Руссу — 13 голосов. Тренер работает в фитнес-клубе «Апельсин» на улице Нарымской, 37;
- Александр Скороспелов — 13 голосов. Специалист работает в фитнес-клуб Академ-Remix на улице Мусы Джалиля, 14/1;
- Олеся Анчутина — 12 голосов. Тренер работает в Jumping XS на улице Мясниковой, 22/2;
- Ксения Куземкина — 10 голосов. Профессионал тренирует клиентов в фитнес-клубе Alex Fitness;
- Евгений Чумак — 10 голосов. Тренер работает в фитнес-клубе «Апельсин» на улице Нарымской, 37.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой
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