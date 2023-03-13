Лучший косметолог Новосибирска. Публикуем итоги голосования читателей НГС

Дорогие читатели, завершилось пятое голосование за лучших специалистов Новосибирска в рамках нашего проекта «Кто лучше?» На прошлой неделе вы предлагали, а после сами выбирали лучшего косметолога. Мы составили топ-10 профессионалов на основе рейтинга.
В опросе приняли участие более 300 человек, кандидатов для голосования вы сами номинировали в нашем телеграм-канале. Спасибо за обратную связь.
Больше всего голосов набрала Александра Решетняк, за косметолога проголосовали
Второе место заняла Оксана Момонова — 109 голосов. Поздравляем Оксану с заслуженным вторым местом!
Третье место с результатом 58 голосов заняла Татьяна Храмова. Косметолог принимает клиентов в центре косметологии и эстетики Beauty medica. Поздравляем специалиста с третьим местом.
Мы также включили в материал еще семь косметологов, чтобы составить топ-10. Так вы сможете выбрать среди лучших понравившегося вам специалиста. К сожалению, нам пришлось исключить одного специалиста, потому что он оказался не косметологом.
- Екатерина Берестеная — 19 голосов. Специалист работает в центре косметологии и эпиляции Beauty medica;
- Татьяна Берестеная — 13 голосов. Специалист работает в центре косметологии и эпиляции Beauty medica;
- Ксения Лобанова — 10 голосов. Профессионал принимает клиентов в центре косметологии «Санте Эстетик»;
- Елена Воронцова — 3 голоса. Как вы написали в комментариях, косметолог работает в центре красоты и здоровья Prime beauty;
- Наталья Лебедева — 3 голоса. Специалист принимает клиентов в косметологической клинике Le face;
- Олеся Огольцова — 3 голоса. Профессионал работает в салоне красоты Academy;
- Ольга Алексеева — 2 голоса. Мастер принимает клиентов в клинике «Облик».
На этой неделе мы вместе с вами выберем лучшего фитнес-тренера. Предлагайте имена кандидатов в комментариях под постом в нашем телеграм-канале. Обязательно напишите имя, фамилию и место работы тренера, если специалист работает онлайн, то также напишите об этом.
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В рамках нашего проекта мы уже опубликовали топ-10 педиатров, мастеров маникюра, массажистов и стоматологов.