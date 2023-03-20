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«Чувствую, что сейчас такое время»: новосибирцы начали массово ходить на курсы боевой подготовки — видео

На занятиях учат обращаться с оружием и оказывать первую помощь

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В Новосибирске набирают популярность центры боевой подготовки — показываем, что делают на двухдневном интенсиве

Видео: Антон Дигаев

В Новосибирске набирают популярность курсы боевой подготовки. Инструкторы показывают, как обращаться с оружием и оказывать первую помощь.

— Наша задача — подготовить человека, чтобы хотя бы он взял автомат и представлял, что с ним делать, — объяснил суть занятий руководитель центра специальной подготовки «Ермак» Андрей Данюкин. — Чтобы они контролировали свое оружие, а не оружие контролировало их.

В этом видео смотрите, как проходят курсы бойцов в Новосибирске и как курсанты объясняют, для чего пришли.

— Я просто чувствую, что сейчас такое время, когда нужно иметь эти навыки, — назвал причину один из участников интенсива. — По принципу «вооружен, значит защищен». Лучше впрок я буду знать и, если мне это пригодится, воспользуюсь.

Некоторые не признают, что интерес к таким занятиям связан с мобилизацией, кому-то просто хочется освежить свои навыки. Как проходят занятия, смотрите в этом видео.

В марте новосибирцы начали вручать повестки из военкомата — объясняют, что для «уточнения данных воинского учета».

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