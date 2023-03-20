«Чувствую, что сейчас такое время»: новосибирцы начали массово ходить на курсы боевой подготовки — видео

— Наша задача — подготовить человека, чтобы хотя бы он взял автомат и представлял, что с ним делать, — объяснил суть занятий руководитель центра специальной подготовки «Ермак» Андрей Данюкин. — Чтобы они контролировали свое оружие, а не оружие контролировало их.