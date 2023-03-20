«Чувствую, что сейчас такое время»: новосибирцы начали массово ходить на курсы боевой подготовки — видео

В Новосибирске набирают популярность курсы боевой подготовки. Инструкторы показывают, как обращаться с оружием и оказывать первую помощь.
— Наша задача — подготовить человека, чтобы хотя бы он взял автомат и представлял, что с ним делать, — объяснил суть занятий руководитель центра специальной подготовки «Ермак» Андрей Данюкин. — Чтобы они контролировали свое оружие, а не оружие контролировало их.
В этом видео смотрите, как проходят курсы бойцов в Новосибирске и как курсанты объясняют, для чего пришли.
— Я просто чувствую, что сейчас такое время, когда нужно иметь эти навыки, — назвал причину один из участников интенсива. — По принципу «вооружен, значит защищен». Лучше впрок я буду знать и, если мне это пригодится, воспользуюсь.
Некоторые не признают, что интерес к таким занятиям связан с мобилизацией, кому-то просто хочется освежить свои навыки. Как проходят занятия, смотрите в этом видео.
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