«Для уточнения данных»: общественнику из Краснообска выдали повестку на публичных слушаниях

Общественному деятелю из Краснообска, офицеру Валерию Котельникову выдали повестку в военкомат для уточнения данных (фотография документа есть в распоряжении редакции).
Как рассказал общественник, повестку ему вручили сразу после публичных слушаний, которые проходили вчера, 16 марта.
— Не успел я выйти из зала, где проходили публичные слушания, так на меня набросилась дамочка из местного военно-учетного стола. Мне была выписана повестка. Пока еще не на призыв. На сверку данных. Только в сентябре прошлого года меня уже вызывали на сверку данных, — рассказал Валерий Котельников.
На самой повестке также прописано, что мужчина вызывается для «уточнения данных воинского учета».
НГС отправил запрос по ситуации в ЦВО.
На этой неделе стало известно, что десятки студентов НГТУ получили повестки. В пресс-службе вуза отметили, что сообщения были разосланы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».