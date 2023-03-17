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«Для уточнения данных»: общественнику из Краснообска выдали повестку на публичных слушаниях

Как утверждает Валерий Котельников, он приносил все документы в военкомат год назад

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Повестку передали вчера, 16 марта

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Общественному деятелю из Краснообска, офицеру Валерию Котельникову выдали повестку в военкомат для уточнения данных (фотография документа есть в распоряжении редакции).

Как рассказал общественник, повестку ему вручили сразу после публичных слушаний, которые проходили вчера, 16 марта.

— Не успел я выйти из зала, где проходили публичные слушания, так на меня набросилась дамочка из местного военно-учетного стола. Мне была выписана повестка. Пока еще не на призыв. На сверку данных. Только в сентябре прошлого года меня уже вызывали на сверку данных, — рассказал Валерий Котельников.

На самой повестке также прописано, что мужчина вызывается для «уточнения данных воинского учета».

НГС отправил запрос по ситуации в ЦВО.

На этой неделе стало известно, что десятки студентов НГТУ получили повестки. В пресс-службе вуза отметили, что сообщения были разосланы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

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