«Для уточнения данных»: общественнику из Краснообска выдали повестку на публичных слушаниях

— Не успел я выйти из зала, где проходили публичные слушания, так на меня набросилась дамочка из местного военно-учетного стола. Мне была выписана повестка. Пока еще не на призыв. На сверку данных. Только в сентябре прошлого года меня уже вызывали на сверку данных, — рассказал Валерий Котельников.