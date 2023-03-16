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В НГТУ назвали число студентов, которым пришли требования явиться в военкомат

В университете назвали рассылку сообщений «плановой работой»

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Повестки получили 32 студента

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Новосибирский государственный технический университет подтвердил, что студентам разослали требования явиться в военкоматы.

В пресс-службе вуза отметили, что сообщения были разосланы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

— Оповещение происходит через Центр информатизации университета и личный кабинет студента.

Повестка может быть вручена студенту для актуализации данных в военном комиссариате, медицинского освидетельствования призывной комиссией, для уточнения сведений воинского учета либо для прохождения воинской службы. Такая работа является плановой. На сегодняшний день 32 студента из 13 000 получили повестки, — уточнили в НГТУ.

Накануне студенты НГТУ сообщили НГС, что в личных кабинетах на сайте университета появились уведомления с требованием явиться в военкоматы. В одном из сообщений говорилось, что студент обязан получить повестку во 2-м отделе НГТУ в течение трех дней. В уведомлении другого студента указано, что с 1 апреля по 15 июля 2023 года осуществляется призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Учащийся должен прийти на призывной пункт для уточнения документов. Снизу мелким шрифтом написано, что документ «не является повесткой».

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