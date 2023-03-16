В НГТУ назвали число студентов, которым пришли требования явиться в военкомат

Новосибирский государственный технический университет подтвердил, что студентам разослали требования явиться в военкоматы.
В пресс-службе вуза отметили, что сообщения были разосланы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».
— Оповещение происходит через Центр информатизации университета и личный кабинет студента.
Повестка может быть вручена студенту для актуализации данных в военном комиссариате, медицинского освидетельствования призывной комиссией, для уточнения сведений воинского учета либо для прохождения воинской службы. Такая работа является плановой. На сегодняшний день 32 студента из
Накануне студенты НГТУ сообщили НГС, что в личных кабинетах на сайте университета появились уведомления с требованием явиться в военкоматы. В одном из сообщений говорилось, что студент обязан получить повестку во 2-м отделе НГТУ в течение трех дней. В уведомлении другого студента указано, что с 1 апреля по 15 июля 2023 года осуществляется призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Учащийся должен прийти на призывной пункт для уточнения документов. Снизу мелким шрифтом написано, что документ «не является повесткой».