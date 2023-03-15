Студентам из Новосибирска начали приходить уведомления с требованием прийти в военкомат

В оповещении о вызове повесткой в военный комиссариат указано, что студент должен ознакомиться с содержанием в личном кабинете на сайте, а после получить повестку под расписку.

— Вы обязаны получить повестку военного комиссариата под расписку во 2-м отделе НГТУ в течение трех рабочих дней с момента получения данного сообщения.