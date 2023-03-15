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Студентам из Новосибирска начали приходить уведомления с требованием прийти в военкомат

Сообщения заметили обучающиеся НГТУ НЭТИ

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Одному из студентов пришло электронное сообщение в личном кабинете

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Студенты Новосибирского государственного технического университета получили уведомления с требованием явиться в военкомат. Один из учащихся увидел сообщение в личном кабинете на сайте вуза.

В оповещении о вызове повесткой в военный комиссариат указано, что студент должен ознакомиться с содержанием в личном кабинете на сайте, а после получить повестку под расписку.

— Вы обязаны получить повестку военного комиссариата под расписку во 2-м отделе НГТУ в течение трех рабочих дней с момента получения данного сообщения.

В данном сообщении НГС скрыл персональные данные

В данном сообщении НГС скрыл персональные данные

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Также указано, что если студент не придет, то военный комиссариат обратится в органы внутренних дел в соответствии со 2 пунктом статьи 31 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В уведомлении другого студента указано, что с 1 апреля по 15 июля 2023 года осуществляется призыв на военную службу граждан, не прибывающих в запасе. Учащийся должен прийти на призывной пункт для уточнения документов. Снизу мелким шрифтом написано, что документ «не является повесткой».

В пресс-службе правительства Новосибирской области объяснили НГС, что особых распоряжений не было.

— По призыву регулярно раз в полгода распоряжения выходят. Это обычная процедура. Весенний и осенний призывы, — сообщили в правительстве региона.

Также в пресс-службе посоветовали обратиться в военкомат. Журналист НГС позвонила по официальному номеру в военный комиссариат области. Там попросили отправить официальный запрос и обратиться в пресс-службу ЦВО.

— Я не могу комментировать слухи, которые вам какая-то сорока принесла на хвосте. Позвоните в пресс-службу Центрального военного округа, они с вами как коллеги-журналисты могут и потрещать, — ответил дежурный.

В пресс-службе НГТУ НЭТИ на момент публикации не прокомментировали появление уведомлений у студентов. НГС направил официальный запрос в пресс-службу ЦВО и в военный комиссариат Новосибирской области.

На этой неделе сообщалось, что в России снова начали рассылать повестки. В Тюменской области власти 13 марта заявили, что готовятся проводить учения, для этого повестки вручат запасникам. 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что начинается вручение повесток жителям региона. В Свердловской области ничего не анонсировали — местные жители рассказали, что им 13 марта вручили повестки и сказали явиться в военкомат.

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