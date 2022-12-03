Битва легенд: почему поспорили Месси и Роналду — они меряются мячами, деньгами и женщинами почти 15 лет

Спортивные журналисты и эксперты регулярно обсуждают индивидуальные достоинства обоих игроков, пытаясь доказать, кто из них лучше. В основном споры крутятся вокруг личностей каждого из них: традиционно Роналду изображают высокомерным и склонным к позерству, в то время как Месси — застенчивым и скромным человеком.

Некоторые анализируют игровые качества футболистов: подробное сравнение Роналду и Месси пытались провести испанская Marca и итальянская La Gazzetta dello Sport. Marca назвала Роналду лучшим в физической подготовке, скорости и лидерстве, а Месси — более командным игроком с лучшим дриблингом. La Gazzetta dello Sport также подтвердила превосходство Месси в технике и дриблинге, а также отметила, что Роналду лучше играет головой. В скорости же итальянские журналисты признали равными обоих. В итоге в исследовании испанцев лучшим оказался Роналду, а у итальянцев — Месси.