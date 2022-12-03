Битва легенд: почему поспорили Месси и Роналду — они меряются мячами, деньгами и женщинами почти 15 лет

Кажется, что с этим противостоянием знакомы даже те, кто совершенно далек от футбола. Криштиану Роналду и Лионель Месси — легенды португальского и аргентинского футбола — были обречены на соперничество с момента первой встречи. У обоих за плечами множество достижений и наград, голов, рекордов, скандалов, интриг и расследований. Но у обоих нет главного — звания чемпиона мира. И чемпионат мира в Катаре — скорее всего, последняя возможность для этих парней закрыть гештальт.
В чём суть соперничества
Криштиану Роналду и Лионель Месси считаются не только лучшими игроками своего времени, но и футбольной истории в целом. Оба являются одними из самых титулованных футболистов — двенадцать «Золотых мячей» на двоих (семь у Месси, пять у Роналду), более 700 забитых голов у каждого за всю карьеру.
Спортивные журналисты и эксперты регулярно обсуждают индивидуальные достоинства обоих игроков, пытаясь доказать, кто из них лучше. В основном споры крутятся вокруг личностей каждого из них: традиционно Роналду изображают высокомерным и склонным к позерству, в то время как Месси — застенчивым и скромным человеком.
Некоторые анализируют игровые качества футболистов: подробное сравнение Роналду и Месси пытались провести испанская Marca и итальянская La Gazzetta dello Sport. Marca назвала Роналду лучшим в физической подготовке, скорости и лидерстве, а Месси — более командным игроком с лучшим дриблингом. La Gazzetta dello Sport также подтвердила превосходство Месси в технике и дриблинге, а также отметила, что Роналду лучше играет головой. В скорости же итальянские журналисты признали равными обоих. В итоге в исследовании испанцев лучшим оказался Роналду, а у итальянцев — Месси.
С чего всё началось
Спортивная история противостояния Роналду и Месси началась в 2008 году. Тогда Криштиану играл в английском «Манчестер Юнайтед», а Лионель — в испанской «Барселоне». Их клубы встретились в полуфинале Лиги чемпионов, где «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» по сумме двух матчей (0:0 и 1:0). Месси и Роналду тогда остались без голов, но английский клуб в финале одолел по пенальти «Челси» (6:5, 1:1 в основное время). В этом матче Роналду забил с игры, а впоследствии получил первый «Золотой мяч».
«Барселона» и Месси взяли реванш уже в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, причем в финале. Каталонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Один из забитых мячей был на счету Месси, а позднее аргентинцу вручили и его первый «Золотой мяч». Этим же летом Криштиану перебрался в мадридский «Реал», и его поединки с Месси стали регулярными. С 2009 по 2018 годы игроки встречались друг с другом минимум два раза в сезоне в рамках одного из крупнейших клубных противостояний — «Эль Класико». Именно это разогрело соперничество игроков на всех уровнях.
Спортивное противостояние
Удивительно, но с 2008 по 2022 годы история получила всего четырех обладателей «Золотого мяча» — Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Луку Модрича и Карима Бензема. При этом Модрич и Бензема получили его лишь один раз (Модрич в 2018 году, Бензема в 2022), а все остальные принадлежат Роналду и Месси.
Наши герои побили множество рекордов результативности — не только в матчах за клубы, но и на уровне сборных. Без учета ЧМ-2022 Роналду за сборную Португалии забил 117 голов, а Месси за сборную Аргентины — 91 гол.
Если говорить о клубной статистике, то Месси — лучший бомбардир чемпионата Испании за всё время, а также имеет наибольшее количество голевых передач в истории «Ла Лиги». В это же время Роналду находится на втором месте по показателю забитых голов и на третьем по голевым передачам. Криштиану — лучший бомбардир и ассистент в истории Лиги чемпионов (140 голов, 42 передачи), Месси находится на втором месте (129 голов, 39 передач).
Примечательно, что первоначально рекорд в Лиге чемпионов побил именно Месси — в ноябре 2014 года он обошёл занимавшего первую строчку испанца Рауля. Но уже в 2015 году Роналду догнал и перегнал аргентинца. Кстати, оба футболиста — первые и пока единственные, кто смогли забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов (у поляка Роберта Левандовского, идущего на третьем месте, 91 забитый мяч).
Сейчас же клубные противостояния постепенно сходят на нет — у Месси дела идут с переменным успехом во французском «Пари Сен-Жермен», а Роналду буквально во время чемпионата мира в Катаре потерял контракт с «Манчестер Юнайтед», куда вернулся в августе 2021 года. Португалец в конце октября дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором рассказал о конфликте с руководством клуба и некоторыми членами команды. После этого, в конце ноября, «Манчестер» объявил, что расторгает контракт с Роналду. Таким образом, Криштиану стал единственным футболистом ЧМ-2022, который играет за сборную без клуба. Впрочем, претенденты на звездного португальца уже есть — испанская Marca сообщает, что Роналду готовится подписать двухлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Футболисту готовы платить 200 миллионов евро в год.
Общение вне поля
Сами футболисты комментируют свое соперничество по-разному, иногда признавая его существование, а иногда — отрицая.
— Теперь это часть моей жизни. Люди обязаны сравнивать нас, — говорил Роналду в 2014 году испанскому изданию Marca. — Он пытается сделать все возможное для своего клуба, а также для своей национальной команды, как и я.
Месси чаще отрицает соперничество и говорит, что всё это — происки прессы, а сам он «никогда не пытался бороться с Криштиану». После перехода Роналду в 2018 году из «Реала» в «Ювентус» Месси признался, что скучает по португальцу. Тот не остался в долгу и в 2019 году тепло отозвался о своем сопернике в интервью перед объявлением обладателя приза лучшему футболисту года в Европе:
Но в футбольной среде широко распространено мнение, что между Месси и Роналду царит атмосфера напряженности. Взаимоотношениям футболистов даже посвящены книги! Испанский журналист Гильем Балаге в своей биографической книге про Месси заявил, что Роналду оскорбляет аргентинца за его спиной. Португалец пригрозил подать в суд на писателя из-за его книги, а также прокомментировал это заявление:
— У нас нет отношений за пределами футбольного мира, как и с многими другими игроками. Мы должны смотреть на это соперничество с позитивным настроем, потому что это полезно для нас.
А писатель Лука Кайоли в своей книге «Роналду. Одержимый совершенством» написал, что Роналду злился во время случайных просмотров игры Месси.
Вне поля футболистов противопоставляют друг другу в контексте рекламы конкурирующих брендов. Роналду рекламирует Nike, а Месси — Adidas, Криштиану носит одежду Аrmani и часы Тime Force, Лионель одевается в Dolce & Gabbana и часы Audemars Piguet, португалец рекламирует моторное масло Castrol, а аргентинец — Repsol.
Месси и Роналду — самые высокооплачиваемые футболисты (и спортсмены в принципе) в мире по совокупному доходу от заработной платы, бонусов и заработков вне поля. Кроме этого, они соревнуются и в соцсетях — например, аккаунт Роналду в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) стал первым, на которого подписались 500 миллионов человек (сейчас у него 506 миллионов подписчиков). Аккаунт Месси не отстает — сейчас у него 351 миллион подписчиков.
Битва на ЧМ-2022
Перед чемпионатом мира легендарные футболисты напомнили о себе, впервые сделав совместный снимок для рекламной акции Louis Vuitton. На фотографии Месси и Роналду сидят за шахматной доской, а подпись гласит «Победа — это состояние ума». При этом фигуры на доске расставлены так, что ни один из игроков не может победить — это было намеренным решением бренда.
— Эксперт по шахматам Брюс Пандольфини, который участвовал в подготовке сериала Netflix «Королевский гамбит», присутствовал во время фотосессии, чтобы убедиться, что положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить, — написал менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон.
Подогрело интерес к чемпионату и то, что он с большой вероятностью станет последним для Роналду и Месси: португальцу исполнилось 37 лет, аргентинцу — 35. К следующему мундиалю (через четыре года) физическое состояние обоих с учетом их возраста будет большой загадкой. Поэтому к успехам сборных Португалии и Аргентины фанаты игроков присматриваются особенно тщательно.
И пока задачу-минимум сборные Роналду и Месси выполнили — и Аргентина, и Португалия прошли в плей-офф чемпионата мира (хоть первые и не без труда). При этом Месси уже успел дважды пробить пенальти с переменным успехом (забил Саудовской Аравии, а Польше не смог), а Роналду свою единственную попытку реализовал успешно (в матче против сборной Ганы). При этом Криштиану стал единственным футболистом, который забивал голы на пяти чемпионатах мира.
Но пока самое интересное из того, что происходило с легендами на чемпионате, связано не с их спортивными успехами. И Месси, и Роналду уже попали в скандальные ситуации.
Первый подвергся массовому осуждению после того, как в Сети оказалось видео из аргентинской раздевалки после матча против сборной Мексики — на нем видно, как Месси бросает на пол, а затем отталкивает ногой мексиканскую футболку. Мексиканский боксер Сауль Альварес бурно отреагировал на такой поступок, возмутившись со словами «он вытер пол футболкой сборной Мексики», но позже извинился за эмоции и неуместные комментарии.
Сам Месси позднее назвал произошедшее недоразумением и сказал, что ему не за что извиняться:
— Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке.
А Роналду устроил настоящее шоу из того, что гол в матче против сборной Уругвая был записан на счет его товарища по команде — Бруну Фернандеша. Криштиану пытался замкнуть его передачу головой и посчитал, что коснулся мяча кончиками волос. Но ФИФА в итоге записала гол на Фернандеша. Роналду остался этим недоволен и после матча заявил, что гол должны записать на его счет — дело дошло до того, что Португальская футбольная федерация собралась предоставлять ФИФА доказательства того, что этот мяч забил именно Криштиану.
Вердикт ФИФА оказался неутешительным для Роналду — выяснилось, что он всё же не был автором гола.
Столкнутся ли сборные Аргентины и Португалии в очном противостоянии? При успешных раскладах для обеих команд это может произойти либо в финале (более вероятный и самый драматичный вариант), либо в одном из полуфиналов (чуть менее вероятный вариант). А обоим футболистам для полного счастья не хватает только мирового чемпионства.
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