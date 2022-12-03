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ЧМ-2022 в КатареИстории

Битва легенд: почему поспорили Месси и Роналду — они меряются мячами, деньгами и женщинами почти 15 лет

Эта история может закончиться на ЧМ в Катаре: при самом хорошем (и драматичном!) раскладе легенды футбола встретятся в финале

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Фанаты противопоставляют Роналду и Месси буквально во всех аспектах жизни — не только в спорте

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Кажется, что с этим противостоянием знакомы даже те, кто совершенно далек от футбола. Криштиану Роналду и Лионель Месси — легенды португальского и аргентинского футбола — были обречены на соперничество с момента первой встречи. У обоих за плечами множество достижений и наград, голов, рекордов, скандалов, интриг и расследований. Но у обоих нет главного — звания чемпиона мира. И чемпионат мира в Катаре — скорее всего, последняя возможность для этих парней закрыть гештальт.

В чём суть соперничества

Криштиану Роналду и Лионель Месси считаются не только лучшими игроками своего времени, но и футбольной истории в целом. Оба являются одними из самых титулованных футболистов — двенадцать «Золотых мячей» на двоих (семь у Месси, пять у Роналду), более 700 забитых голов у каждого за всю карьеру.

Спортивные журналисты и эксперты регулярно обсуждают индивидуальные достоинства обоих игроков, пытаясь доказать, кто из них лучше. В основном споры крутятся вокруг личностей каждого из них: традиционно Роналду изображают высокомерным и склонным к позерству, в то время как Месси — застенчивым и скромным человеком.

Некоторые анализируют игровые качества футболистов: подробное сравнение Роналду и Месси пытались провести испанская Marca и итальянская La Gazzetta dello Sport. Marca назвала Роналду лучшим в физической подготовке, скорости и лидерстве, а Месси — более командным игроком с лучшим дриблингом. La Gazzetta dello Sport также подтвердила превосходство Месси в технике и дриблинге, а также отметила, что Роналду лучше играет головой. В скорости же итальянские журналисты признали равными обоих. В итоге в исследовании испанцев лучшим оказался Роналду, а у итальянцев — Месси.

С чего всё началось

Спортивная история противостояния Роналду и Месси началась в 2008 году. Тогда Криштиану играл в английском «Манчестер Юнайтед», а Лионель — в испанской «Барселоне». Их клубы встретились в полуфинале Лиги чемпионов, где «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» по сумме двух матчей (0:0 и 1:0). Месси и Роналду тогда остались без голов, но английский клуб в финале одолел по пенальти «Челси» (6:5, 1:1 в основное время). В этом матче Роналду забил с игры, а впоследствии получил первый «Золотой мяч».

Криштиану Роналду дважды за свою карьеру приходил в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду дважды за свою карьеру приходил в «Манчестер Юнайтед»

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«Барселона» и Месси взяли реванш уже в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, причем в финале. Каталонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Один из забитых мячей был на счету Месси, а позднее аргентинцу вручили и его первый «Золотой мяч». Этим же летом Криштиану перебрался в мадридский «Реал», и его поединки с Месси стали регулярными. С 2009 по 2018 годы игроки встречались друг с другом минимум два раза в сезоне в рамках одного из крупнейших клубных противостояний — «Эль Класико». Именно это разогрело соперничество игроков на всех уровнях.

Месси большую часть своей карьеры провел в «Барселоне»

Месси большую часть своей карьеры провел в «Барселоне»

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Спортивное противостояние

Удивительно, но с 2008 по 2022 годы история получила всего четырех обладателей «Золотого мяча» — Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Луку Модрича и Карима Бензема. При этом Модрич и Бензема получили его лишь один раз (Модрич в 2018 году, Бензема в 2022), а все остальные принадлежат Роналду и Месси.

Один из пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду

Один из пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду

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А у Лео Месси таких мячей целых семь

А у Лео Месси таких мячей целых семь

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Наши герои побили множество рекордов результативности — не только в матчах за клубы, но и на уровне сборных. Без учета ЧМ-2022 Роналду за сборную Португалии забил 117 голов, а Месси за сборную Аргентины — 91 гол.

Если говорить о клубной статистике, то Месси — лучший бомбардир чемпионата Испании за всё время, а также имеет наибольшее количество голевых передач в истории «Ла Лиги». В это же время Роналду находится на втором месте по показателю забитых голов и на третьем по голевым передачам. Криштиану — лучший бомбардир и ассистент в истории Лиги чемпионов (140 голов, 42 передачи), Месси находится на втором месте (129 голов, 39 передач).

Месси — лучший бомбардир сборной Аргентины

Месси — лучший бомбардир сборной Аргентины

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Примечательно, что первоначально рекорд в Лиге чемпионов побил именно Месси — в ноябре 2014 года он обошёл занимавшего первую строчку испанца Рауля. Но уже в 2015 году Роналду догнал и перегнал аргентинца. Кстати, оба футболиста — первые и пока единственные, кто смогли забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов (у поляка Роберта Левандовского, идущего на третьем месте, 91 забитый мяч).

Роналду показывает, сколько раз выиграл Лигу чемпионов (4 раза с «Реалом» и один раз — с «Манчестер Юнайтед»)

Роналду показывает, сколько раз выиграл Лигу чемпионов (4 раза с «Реалом» и один раз — с «Манчестер Юнайтед»)

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Сейчас же клубные противостояния постепенно сходят на нет — у Месси дела идут с переменным успехом во французском «Пари Сен-Жермен», а Роналду буквально во время чемпионата мира в Катаре потерял контракт с «Манчестер Юнайтед», куда вернулся в августе 2021 года. Португалец в конце октября дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором рассказал о конфликте с руководством клуба и некоторыми членами команды. После этого, в конце ноября, «Манчестер» объявил, что расторгает контракт с Роналду. Таким образом, Криштиану стал единственным футболистом ЧМ-2022, который играет за сборную без клуба. Впрочем, претенденты на звездного португальца уже есть — испанская Marca сообщает, что Роналду готовится подписать двухлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Футболисту готовы платить 200 миллионов евро в год.

Общение вне поля

Сами футболисты комментируют свое соперничество по-разному, иногда признавая его существование, а иногда — отрицая.

— Теперь это часть моей жизни. Люди обязаны сравнивать нас, — говорил Роналду в 2014 году испанскому изданию Marca. — Он пытается сделать все возможное для своего клуба, а также для своей национальной команды, как и я.

Месси чаще отрицает соперничество и говорит, что всё это — происки прессы, а сам он «никогда не пытался бороться с Криштиану». После перехода Роналду в 2018 году из «Реала» в «Ювентус» Месси признался, что скучает по португальцу. Тот не остался в долгу и в 2019 году тепло отозвался о своем сопернике в интервью перед объявлением обладателя приза лучшему футболисту года в Европе:

Но в футбольной среде широко распространено мнение, что между Месси и Роналду царит атмосфера напряженности. Взаимоотношениям футболистов даже посвящены книги! Испанский журналист Гильем Балаге в своей биографической книге про Месси заявил, что Роналду оскорбляет аргентинца за его спиной. Португалец пригрозил подать в суд на писателя из-за его книги, а также прокомментировал это заявление:

— У нас нет отношений за пределами футбольного мира, как и с многими другими игроками. Мы должны смотреть на это соперничество с позитивным настроем, потому что это полезно для нас.

А писатель Лука Кайоли в своей книге «Роналду. Одержимый совершенством» написал, что Роналду злился во время случайных просмотров игры Месси.

У легенд даже личная жизнь развивалась по-разному: Криштиану приписывали отношения со многими девушками, сейчас у него пять детей и совместная жизнь с испанской моделью Джорджиной Родригез...

У легенд даже личная жизнь развивалась по-разному: Криштиану приписывали отношения со многими девушками, сейчас у него пять детей и совместная жизнь с испанской моделью Джорджиной Родригез...

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...Лео Месси и его жена Антонелла Рокуццо знают друг друга с пяти лет. В отношениях пара с 2008 года, а свадьба состоялась в 2017 году. У Лионеля и Антонеллы три сына

...Лео Месси и его жена Антонелла Рокуццо знают друг друга с пяти лет. В отношениях пара с 2008 года, а свадьба состоялась в 2017 году. У Лионеля и Антонеллы три сына

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Вне поля футболистов противопоставляют друг другу в контексте рекламы конкурирующих брендов. Роналду рекламирует Nike, а Месси — Adidas, Криштиану носит одежду Аrmani и часы Тime Force, Лионель одевается в Dolce & Gabbana и часы Audemars Piguet, португалец рекламирует моторное масло Castrol, а аргентинец — Repsol.

Месси и Роналду — самые высокооплачиваемые футболисты (и спортсмены в принципе) в мире по совокупному доходу от заработной платы, бонусов и заработков вне поля. Кроме этого, они соревнуются и в соцсетях — например, аккаунт Роналду в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) стал первым, на которого подписались 500 миллионов человек (сейчас у него 506 миллионов подписчиков). Аккаунт Месси не отстает — сейчас у него 351 миллион подписчиков.

Битва на ЧМ-2022

Перед чемпионатом мира легендарные футболисты напомнили о себе, впервые сделав совместный снимок для рекламной акции Louis Vuitton. На фотографии Месси и Роналду сидят за шахматной доской, а подпись гласит «Победа — это состояние ума». При этом фигуры на доске расставлены так, что ни один из игроков не может победить — это было намеренным решением бренда.

— Эксперт по шахматам Брюс Пандольфини, который участвовал в подготовке сериала Netflix «Королевский гамбит», присутствовал во время фотосессии, чтобы убедиться, что положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить, — написал менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон.

Попытка убедить нас в том, что в противостоянии Роналду и Месси никто не круче

Попытка убедить нас в том, что в противостоянии Роналду и Месси никто не круче

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Подогрело интерес к чемпионату и то, что он с большой вероятностью станет последним для Роналду и Месси: португальцу исполнилось 37 лет, аргентинцу — 35. К следующему мундиалю (через четыре года) физическое состояние обоих с учетом их возраста будет большой загадкой. Поэтому к успехам сборных Португалии и Аргентины фанаты игроков присматриваются особенно тщательно.

И пока задачу-минимум сборные Роналду и Месси выполнили — и Аргентина, и Португалия прошли в плей-офф чемпионата мира (хоть первые и не без труда). При этом Месси уже успел дважды пробить пенальти с переменным успехом (забил Саудовской Аравии, а Польше не смог), а Роналду свою единственную попытку реализовал успешно (в матче против сборной Ганы). При этом Криштиану стал единственным футболистом, который забивал голы на пяти чемпионатах мира.

Криштиану в сборной Португалии

Криштиану в сборной Португалии

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Но пока самое интересное из того, что происходило с легендами на чемпионате, связано не с их спортивными успехами. И Месси, и Роналду уже попали в скандальные ситуации.

Первый подвергся массовому осуждению после того, как в Сети оказалось видео из аргентинской раздевалки после матча против сборной Мексики — на нем видно, как Месси бросает на пол, а затем отталкивает ногой мексиканскую футболку. Мексиканский боксер Сауль Альварес бурно отреагировал на такой поступок, возмутившись со словами «он вытер пол футболкой сборной Мексики», но позже извинился за эмоции и неуместные комментарии.

Сам Месси позднее назвал произошедшее недоразумением и сказал, что ему не за что извиняться:

— Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке.

Лео Месси приветствует трибуны после победного матча против сборной Польши

Лео Месси приветствует трибуны после победного матча против сборной Польши

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А Роналду устроил настоящее шоу из того, что гол в матче против сборной Уругвая был записан на счет его товарища по команде — Бруну Фернандеша. Криштиану пытался замкнуть его передачу головой и посчитал, что коснулся мяча кончиками волос. Но ФИФА в итоге записала гол на Фернандеша. Роналду остался этим недоволен и после матча заявил, что гол должны записать на его счет — дело дошло до того, что Португальская футбольная федерация собралась предоставлять ФИФА доказательства того, что этот мяч забил именно Криштиану.

Вердикт ФИФА оказался неутешительным для Роналду — выяснилось, что он всё же не был автором гола.

Столкнутся ли сборные Аргентины и Португалии в очном противостоянии? При успешных раскладах для обеих команд это может произойти либо в финале (более вероятный и самый драматичный вариант), либо в одном из полуфиналов (чуть менее вероятный вариант). А обоим футболистам для полного счастья не хватает только мирового чемпионства.

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