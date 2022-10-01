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ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2

Следующая игра у новосибирской команды состоится 4 октября

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Единственную шайбу в ворота соперников забил Мёрфи Тревор

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1 октября ХК «Сибирь» уступил победу омской команде «Авангард». Матч прошел на новой ледовой арене в Омске.

Уже в первом периоде шайбу в ворота соперников забил Мёрфи Тревор. Эта шайба стала единственной в этом матче. После первого периода команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу ХК «Сибирь».

Но уже во втором периоде «Авангард» забивает две шайбы в ворота ХК «Сибирь». Игра закончилась со счетом 1:2. Следующая игра у новосибирской команды состоится уже 4 октября с «Локомотивом» из Ярославля.

Напомним, в конце сентября ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

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ХК Сибирь
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