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ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. Фоторепортаж с игры

Следующая игра у новосибирской команды состоится 22 сентября

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Начало игры для новосибирской команды не задалось

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20 сентября ХК «Сибирь» одержал победу со счетом 3:2 над нижнекамской командой «Нефтехимик». Начало игры для новосибирской команды не задалось, однако в последнем периоде ХК «Сибирь» вырвал победу из рук соперников. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.

После первого периода команды ушли на перерыв со счетом 2:0 в пользу ХК «Нефтехимик».

После первого периода команды ушли на перерыв со счетом 2:0 в пользу ХК «Нефтехимик».

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Во время второй двадцатиминутки счет оставался неизменным.

Во время второй двадцатиминутки счет оставался неизменным.

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Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

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— Команда к сожалению, в начале матча сдала игру, пришлось немного взбодрить игроков. Второй матч проваливаем первый период 0:2, я в недоумении. Но все же команда проявила волю к победе, спасибо ей за это, — пояснил главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов во время онлайн-пресс-конференции.

Во время третьего периода Илья Морозов забил шайбу в ворота соперников.

Во время третьего периода Илья Морозов забил шайбу в ворота соперников.

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Спустя пару минут Владимир Бутузов забил еще одну шайбу в ворота ХК «Нефтехимик». Счет 2:2.

Спустя пару минут Владимир Бутузов забил еще одну шайбу в ворота ХК «Нефтехимик». Счет 2:2.

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Итоговый счет 3:2 в пользу ХК «Сибирь»

Итоговый счет 3:2 в пользу ХК «Сибирь»

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Следующая игра у новосибирской команды состоится 22 сентября.

Напомним, 13 сентября ХК «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом», играя дома.

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ХК Сибирь
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