ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. Фоторепортаж с игры
Следующая игра у новосибирской команды состоится 22 сентября
20 сентября ХК «Сибирь» одержал победу со счетом 3:2 над нижнекамской командой «Нефтехимик». Начало игры для новосибирской команды не задалось, однако в последнем периоде ХК «Сибирь» вырвал победу из рук соперников. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.
— Команда к сожалению, в начале матча сдала игру, пришлось немного взбодрить игроков. Второй матч проваливаем первый период 0:2, я в недоумении. Но все же команда проявила волю к победе, спасибо ей за это, — пояснил главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов во время онлайн-пресс-конференции.
Следующая игра у новосибирской команды состоится 22 сентября.
Напомним, 13 сентября ХК «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом», играя дома.