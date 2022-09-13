ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов
В основное время соперники не смогли выявить победителя
13 сентября ХК «Сибирь» одержал волевую победу над омским «Авангардом», играя дома.
После первого периода команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Во время второй двадцатиминутки никто из соперников не смог открыть счет. Наконец в третьем периоде «Сибирь» открыла счет, но вскоре омичи его сравняли. Новосибирская команда забила вторую шайбу, играя в меньшинстве, но «Авангард» забросил ответную. Овертайм также не выявил победителя, но серия буллитов осталась за «Сибирью». Итоговый счет — 3:2 в пользу хозяев площадки.
11 сентября ХК «Сибирь» уступил со счетом 2:3 челябинскому «Трактору», а