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ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов

В основное время соперники не смогли выявить победителя

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Игра была равной, хотя «Сибирь» не позволила сопернику выйти вперед на протяжении всего матча

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13 сентября ХК «Сибирь» одержал волевую победу над омским «Авангардом», играя дома.

После первого периода команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Во время второй двадцатиминутки никто из соперников не смог открыть счет. Наконец в третьем периоде «Сибирь» открыла счет, но вскоре омичи его сравняли. Новосибирская команда забила вторую шайбу, играя в меньшинстве, но «Авангард» забросил ответную. Овертайм также не выявил победителя, но серия буллитов осталась за «Сибирью». Итоговый счет — 3:2 в пользу хозяев площадки.

11 сентября ХК «Сибирь» уступил со счетом 2:3 челябинскому «Трактору», а 9 сентября одержал убедительную победу со счетом 4:0 над китайской командой «Куньлунь Ред Стар».

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