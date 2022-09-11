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ХК «Сибирь» проиграл «Трактору» со счетом 2:3. Фоторепортаж с матча

Следующая игра у новосибирской команды состоится уже 13 сентября

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По словам тренера команды, игра не задалась с самого начала

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11 сентября ХК «Сибирь» уступил победу со счетом 2:3 челябинской команде «Трактор». Матч стал вторым домашним для новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.

После первого периода «Сибирь» уступает «Трактору» со счетом 0:1

После первого периода «Сибирь» уступает «Трактору» со счетом 0:1

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Первую шайбу в ворота соперников забил Бек Тэйлор

Первую шайбу в ворота соперников забил Бек Тэйлор

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Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

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— Непростой выдался матч, благодарен болельщикам, что нас поддерживали, подгоняли. Начали не так, как нам хотелось бы, и это признали сами игроки. Будем делать выводы из подготовки и будем двигаться вперед, — пояснил главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов во время онлайн-пресс-конференции.

Второй период завершился со счетом 1:2 в пользу омской команды

Второй период завершился со счетом 1:2 в пользу омской команды

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Шашков Никита забил шайбу в ворота соперников и сравнял счет — 2:2

Шашков Никита забил шайбу в ворота соперников и сравнял счет — 2:2

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Омский «Трактор» одержал победу по буллитам. Итоговый счет составил 2:3

Омский «Трактор» одержал победу по буллитам. Итоговый счет составил 2:3

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Уже 13 сентября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против омского «Авангарда».

Напомним, 9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу со счетом 4:0 над китайской командой «Куньлунь Ред Стар».

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