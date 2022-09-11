ХК «Сибирь» проиграл «Трактору» со счетом 2:3. Фоторепортаж с матча

— Непростой выдался матч, благодарен болельщикам, что нас поддерживали, подгоняли. Начали не так, как нам хотелось бы, и это признали сами игроки. Будем делать выводы из подготовки и будем двигаться вперед, — пояснил главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов во время онлайн-пресс-конференции.