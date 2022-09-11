ХК «Сибирь» проиграл «Трактору» со счетом 2:3. Фоторепортаж с матча
Следующая игра у новосибирской команды состоится уже 13 сентября
11 сентября ХК «Сибирь» уступил победу со счетом 2:3 челябинской команде «Трактор». Матч стал вторым домашним для новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.
— Непростой выдался матч, благодарен болельщикам, что нас поддерживали, подгоняли. Начали не так, как нам хотелось бы, и это признали сами игроки. Будем делать выводы из подготовки и будем двигаться вперед, — пояснил главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов во время онлайн-пресс-конференции.
Уже 13 сентября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против омского «Авангарда».
Напомним, 9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу со счетом 4:0 над китайской командой «Куньлунь Ред Стар».