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ХК «Сибирь» разгромил «Куньлунь» со счетом 4:0 в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

Билеты на матчи регулярного чемпионата были полностью проданы впервые с 2020 года

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Победа вывела «Сибирь» на первой место в конференции

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9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу со счетом 4:0 над китайской командой «Куньлунь Ред Стар». Матч стал первым домашним для новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ.

Первую шайбу в большинстве на 6-й минуте первого периода забил Александр Шаров, во втором периоде Тревор Мерфи удвоил преимущество «Сибири». В третьем периоде оба отличившихся хоккеиста оформили дубли, итоговый счет — 4:0 в пользу хозяев.

По результатам четырех игр «Сибирь» делит первое место в конференции «Восток» с «Автомобилистом», следует из турнирной таблицы КХЛ.

Матч оказался богат на удаления

Матч оказался богат на удаления

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В пресс-службе ХК «Сибирь» сообщили, что билеты на матч сегодня были полностью распроданы. Это произошло впервые с 2020 года (речь о регулярных матчах КХЛ, плей-офф — не в счет).

2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.

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