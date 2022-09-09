ХК «Сибирь» разгромил «Куньлунь» со счетом 4:0 в первом домашнем матче нового сезона КХЛ
Билеты на матчи регулярного чемпионата были полностью проданы впервые с 2020 года
9 сентября ХК «Сибирь» одержал убедительную победу со счетом 4:0 над китайской командой «Куньлунь Ред Стар». Матч стал первым домашним для новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ.
Первую шайбу в большинстве на
По результатам четырех игр «Сибирь» делит первое место в конференции «Восток» с «Автомобилистом», следует из турнирной таблицы КХЛ.
В пресс-службе ХК «Сибирь» сообщили, что билеты на матч сегодня были полностью распроданы. Это произошло впервые с 2020 года (речь о регулярных матчах КХЛ, плей-офф — не в счет).
2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.