Сезон начался с победы. ХК «Сибирь» всухую обыграл Сочи в первом матче КХЛ
Голами отличились нападающие Тэйлор Бек и Владимир Бутузов
2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.
Первая шайба была заброшена в самом начале матча, а вторая — в третьем периоде. Результативными бросками отметились Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. Одна шайба была заброшена в самом начале матча, вторая — в третьем периоде. Вратарь «Сибири» Антон Красоткин (кстати, единственный среди голкиперов) записал на свой счет первый сухой матч в сезоне.
В следующем матче «Сибирь» 4 сентября сыграет на выезде со «Спартаком».
28 августа новосибирская команда заняла второе место на турнире Пучкова. в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Первое место занял коллектив из Сочи. Таким образом, команда «Сибирь» взяла реванш за то поражение.