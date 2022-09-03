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Сезон начался с победы. ХК «Сибирь» всухую обыграл Сочи в первом матче КХЛ

Голами отличились нападающие Тэйлор Бек и Владимир Бутузов

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Свой первый матч ХК «Сибирь» провел в гостях

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2 сентября ХК «Сибирь» провел свой первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб одержал победу со счетом 2:0 в гостях.

Первая шайба была заброшена в самом начале матча, а вторая — в третьем периоде. Результативными бросками отметились Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. Одна шайба была заброшена в самом начале матча, вторая — в третьем периоде. Вратарь «Сибири» Антон Красоткин (кстати, единственный среди голкиперов) записал на свой счет первый сухой матч в сезоне.

В следующем матче «Сибирь» 4 сентября сыграет на выезде со «Спартаком».

28 августа новосибирская команда заняла второе место на турнире Пучкова. в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Первое место занял коллектив из Сочи. Таким образом, команда «Сибирь» взяла реванш за то поражение.

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