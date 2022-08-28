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ХК «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова — проиграли в итоговой матче ХК «Сочи»

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу соперников новосибирской команды

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Матч состоялся сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге

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Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова. Матч состоялся сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге, в «Ледовом дворце». Против ХК «Сибирь» на лед вышел ХК «Сочи».

В итоге матч закончился со счетом 3:0 в пользу соперников «Сибири».

— «Сибирь» заняла второе место на турнире Пучкова. Несмотря на поражение в последнем матче от ХК «Сочи» (0:3), «Сибирь» заняла итоговое второе место на турнире имени Н. Г. Пучкова, — сообщили в группе команды «ВКонтакте».

В конце июля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продажу абонементов на игровой сезон. Цены подняли на треть.

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