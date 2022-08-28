ХК «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова — проиграли в итоговой матче ХК «Сочи»
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу соперников новосибирской команды
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял второе место на турнире Пучкова. Матч состоялся сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге, в «Ледовом дворце». Против ХК «Сибирь» на лед вышел ХК «Сочи».
В итоге матч закончился со счетом 3:0 в пользу соперников «Сибири».
— «Сибирь» заняла второе место на турнире Пучкова. Несмотря на поражение в последнем матче от ХК «Сочи» (0:3), «Сибирь» заняла итоговое второе место на турнире имени Н. Г. Пучкова, — сообщили в группе команды «ВКонтакте».
В конце июля новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продажу абонементов на игровой сезон. Цены подняли на треть.