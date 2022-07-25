ХК «Сибирь» начал продажу абонементов на новый сезон — цены подняли на треть

Вчера, 24 июля, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продажу абонементов на игровой сезон. Цены подняли на треть.



На официальном сайте клуба сообщили, что минимальная цена абонемента в новом сезоне составит 16 900 рублей. При этом в прошлом году минимальная стоимость была 12 600 рублей.

— Количество игр в этом сезоне значительно возросло, и это не могло не повлиять на стоимость абонемента, которая формируется от цены билета на каждый матч. В то же время, покупая абонемент, вы получаете гарантированную скидку, — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь».