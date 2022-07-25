ХК «Сибирь» начал продажу абонементов на новый сезон — цены подняли на треть
Минимальная стоимость абонемента выросла на
Вчера, 24 июля, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продажу абонементов на игровой сезон. Цены подняли на треть.
На официальном сайте клуба сообщили, что минимальная цена абонемента в новом сезоне составит
— Количество игр в этом сезоне значительно возросло, и это не могло не повлиять на стоимость абонемента, которая формируется от цены билета на каждый матч. В то же время, покупая абонемент, вы получаете гарантированную скидку, — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь».
Владельцы абонементов прошлого года могут купить абонементы на новый сезон с
— При переезде в течение сезона в новый ЛДС все абонементы на аналогичные места будут сохранены без дополнительных оплат, — отметили в пресс-службе.
Ранее НГС писал о том, что тестовый матч на новой ледовой арене в Новосибирске собираются провести осенью этого года. Объект должен быть полностью готов в декабре.