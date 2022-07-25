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ХК «Сибирь» начал продажу абонементов на новый сезон — цены подняли на треть

Минимальная стоимость абонемента выросла на 4 тысячи рублей

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Все желающие смогут купить абонементы с <nobr class="_">29 июля</nobr>, пока их продают только владельцам прошлых абонементов

Все желающие смогут купить абонементы с 29 июля, пока их продают только владельцам прошлых абонементов

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Вчера, 24 июля, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продажу абонементов на игровой сезон. Цены подняли на треть.

На официальном сайте клуба сообщили, что минимальная цена абонемента в новом сезоне составит 16 900 рублей. При этом в прошлом году минимальная стоимость была 12 600 рублей.

— Количество игр в этом сезоне значительно возросло, и это не могло не повлиять на стоимость абонемента, которая формируется от цены билета на каждый матч. В то же время, покупая абонемент, вы получаете гарантированную скидку, — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь».

Владельцы абонементов прошлого года могут купить абонементы на новый сезон с 24 июля, для остальных продажи начнутся с 29 июля.

— При переезде в течение сезона в новый ЛДС все абонементы на аналогичные места будут сохранены без дополнительных оплат, — отметили в пресс-службе.

Ранее НГС писал о том, что тестовый матч на новой ледовой арене в Новосибирске собираются провести осенью этого года. Объект должен быть полностью готов в декабре.

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