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Новосибирцы вышли на маршрут выживания — 10 экстремальных фото с полосы препятствий для пожарных

Участники смогли почувствовать на себе тяготы службы сотрудника МЧС

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Как настоящим пожарным, участникам пришлось иметь дело с огнем

Как настоящим пожарным, участникам пришлось иметь дело с огнем

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30 июля состоялась экстремальная гонка «Маршрут выживания», организованная Главным управлением МЧС по Новосибирской области, Сибирским спасательным центром, Федерацией пожарно-спасательного спорта и др. В соревнованиях приняли участие новосибирские трудовые коллективы, которым предложили на скорость пройти полосу препятствий, предназначенную для действующих сотрудников спасательной службы.

Соревнования прошли на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России

Соревнования прошли на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России

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В гонке приняли участие 10 команд, по 9 человек в каждой

В гонке приняли участие 10 команд, по 9 человек в каждой

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Соревнования были поделены на 14 этапов

Соревнования были поделены на 14 этапов

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Каждый этап имитировал реальную ситуацию, в которой иногда оказываются сотрудники МЧС

Каждый этап имитировал реальную ситуацию, в которой иногда оказываются сотрудники МЧС

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Участники шли вперед, несмотря на травмы

Участники шли вперед, несмотря на травмы

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Полосу препятствий необходимо было пройти на скорость

Полосу препятствий необходимо было пройти на скорость

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Наилучший результат показала команда клиники «РЖД-Медицина» — 28,39 минуты

Наилучший результат показала команда клиники «РЖД-Медицина» — 28,39 минуты

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На втором месте оказалась команда «Большой праздник» с результатом 28,4 минуты, на третьем — «Сборная Сбербанка» — 30,13 минуты

На втором месте оказалась команда «Большой праздник» с результатом 28,4 минуты, на третьем — «Сборная Сбербанка» — 30,13 минуты

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Участники гонки отметили, что подобные соревнования сплачивают коллектив и повышают корпоративный дух

Участники гонки отметили, что подобные соревнования сплачивают коллектив и повышают корпоративный дух

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В конце мая на Михайловской набережной в Новосибирске состоялось фаер-шоу «Огни Сибири», на котором у нашего фотографа получились пламенные снимки.

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