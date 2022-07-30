Новосибирцы вышли на маршрут выживания — 10 экстремальных фото с полосы препятствий для пожарных
Участники смогли почувствовать на себе тяготы службы сотрудника МЧС
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30 июля состоялась экстремальная гонка «Маршрут выживания», организованная Главным управлением МЧС по Новосибирской области, Сибирским спасательным центром, Федерацией пожарно-спасательного спорта и др. В соревнованиях приняли участие новосибирские трудовые коллективы, которым предложили на скорость пройти полосу препятствий, предназначенную для действующих сотрудников спасательной службы.
В конце мая на Михайловской набережной в Новосибирске состоялось фаер-шоу «Огни Сибири», на котором у нашего фотографа получились пламенные снимки.