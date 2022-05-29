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В огне не горят — 10 пламенных фото с файер-шоу на Михайловской набережной

В Новосибирске прошел гала-концерт городского фестиваля «Огни Сибири»

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В фестивале приняли участие <nobr class="_">122 молодых</nobr> артиста

В фестивале приняли участие 122 молодых артиста

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28 мая на главной сцене Михайловской набережной состоялся гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». Факиры и файерщики продемонстрировали новосибирцам мастерство обращения с пламенем, при этом обходясь без ожогов. За зрелищем наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков, который сделал горячие снимки.

«Огни Сибири» прошли в Новосибирске в восьмой раз

«Огни Сибири» прошли в Новосибирске в восьмой раз

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В 2022 году приехали факиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани, Оренбурга, Первоуральска, Томска, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка, Иркутска, Нижневартовска и Казахстана

В 2022 году приехали факиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани, Оренбурга, Первоуральска, Томска, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка, Иркутска, Нижневартовска и Казахстана

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Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах от мастеров оригинального жанра

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах от мастеров оригинального жанра

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В рамках гала-концерта зрителям показали <nobr class="_">15 представлений</nobr> с различным реквизитом: пои, веерами, дабл стаффом, драгон стаффом, хупами, пирамидой и др.

В рамках гала-концерта зрителям показали 15 представлений с различным реквизитом: пои, веерами, дабл стаффом, драгон стаффом, хупами, пирамидой и др.

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Файер-шоу собрало огромное количество зрителей

Файер-шоу собрало огромное количество зрителей

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Бурю эмоций вызвало выступление с огнеметами

Бурю эмоций вызвало выступление с огнеметами

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Жюри выбрало лучших факиров в трех номинациях: «Соло», «Дуэт», «Командные выступления»

Жюри выбрало лучших факиров в трех номинациях: «Соло», «Дуэт», «Командные выступления»

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Лучшим в «Соло» стал Максим Савонин из Первоуральска, в «Дуэте» — Алина Чеберяк и Ольга Чудаева из Железногорска, в «Командных выступлениях» — творческая группа «Альт-шоу» из Барнаула

Лучшим в «Соло» стал Максим Савонин из Первоуральска, в «Дуэте» — Алина Чеберяк и Ольга Чудаева из Железногорска, в «Командных выступлениях» — творческая группа «Альт-шоу» из Барнаула

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Фестиваль завершился лазерным шоу

Фестиваль завершился лазерным шоу

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Поздно вечером 28 мая спасатели, дежурившие на фестивале «Огни Сибири», выловили в Оби нетрезвую женщину, которую уже уносило течением от берега. Ее передали полицейским.

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Михайловская набережнаяфайер-шоуфестиваль
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