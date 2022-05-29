В огне не горят —
10 пламенных фото с файер-шоу на Михайловской набережной
В Новосибирске прошел гала-концерт городского фестиваля «Огни Сибири»
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28 мая на главной сцене Михайловской набережной состоялся гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». Факиры и файерщики продемонстрировали новосибирцам мастерство обращения с пламенем, при этом обходясь без ожогов. За зрелищем наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков, который сделал горячие снимки.
Поздно вечером 28 мая спасатели, дежурившие на фестивале «Огни Сибири», выловили в Оби нетрезвую женщину, которую уже уносило течением от берега. Ее передали полицейским.