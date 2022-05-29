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Спасатели выловили в Оби нетрезвую женщину после фаер-шоу на Михайловской набережной

Женщину заметили, когда ее уносило течением от берега

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Женщина оказалась в воде, когда вокруг уже было темно

Женщина оказалась в воде, когда вокруг уже было темно

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Вечером 28 мая сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) предотвратили трагедию, вытащив из Оби женщину в состоянии алкогольного опьянения.

В 23:50 пострадавшую заметили спасатели, дежурившие на фестивале огненного шоу в районе Михайловской набережной. В этот момент женщину уже уносило течением.

— Женщина в алкогольном опьянении поднята из воды, доставлена на берег. Передана сотрудникам отдела полиции, — отметили в МАСС.

Вечером 28 мая на главной сцене Михайловской набережной прошел фестиваль «Огни Сибири», на котором зрители смогли не только посмотреть на мастерство файеристов, но и попробовать трюки с огнем самостоятельно. Вход на фестиваль был бесплатным.

23 марта очевидцы вытащили из-подо льда рыбака, провалившегося в проталину в районе Димитровского моста. Мужчина 1957 года получил переохлаждение и был госпитализирован.

Утром 8 марта спасатели МАСС помогли новосибирцу, который провалился по пояс в яму с глиной и провел там несколько часов.

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