Рядовой Иван Федотов. Кто и за что отправил в армию вратаря хоккейной сборной России

Неофициально в полиции говорят, что основанием для доставления Федотова в военкомат стало некое административное дело об уклонении от призыва. Однако военная прокуратура, на которую кивают силовики, молчит уже четвертый день.



Опрошенные «Фонтанкой» профессиональные спортсмены удивляются тому, что к своим 25 годам Иван Федотов не решил вопрос с военным билетом.



— Меня в свое время как воспитанника СКА взяли в первую команду и сразу зачислили в спортроту, — рассказал «Фонтанке» бывший хоккеист Кирилл Сафронов. — Я съездил туда буквально на пару недель, а потом просто играл в команде и параллельно служил. Раньше так было по крайней мере в армейских клубах. Была такая еще тема: плохо играешь, могут снова отправить в спортроту в воспитательных целях. Но про такие вещи я уже очень давно не слышал.



Ради такой службы многие переходили в армейские команды, которых по России достаточно. Но, конечно, самыми популярными всегда оставались СКА и ЦСКА.

