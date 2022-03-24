ФХР потребует компенсацию за организацию отмененного молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске

Федерация хоккея России подготовит иск в Международную федерацию хоккея (IIHF) по затратам на проведение МЧМ-2023. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова.
— Мы готовим иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика. Когда у швейцарцев и белорусов отменялись чемпионаты мира, оба раза им выплачивалась определенная компенсация. Но если имеются в виду затраты на строительство арен, то это наши арены, их никто не забирает. IIHF к ним не имеет отношения никакого, — сказал Курбатов.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года — права проведения лишились Новосибирск и Омск. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля.
Чемпионат должен был пройти в Новосибирске и Омске. В Новосибирске к нему готовили новый ЛДС и станцию метро «Спортивную». Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
После того как стало известно, что чемпионата не будет, минспорта региона заявило, что в новом ЛДС будут проходить всероссийские и межрегиональные соревнования по фигурному катанию.