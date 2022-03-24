ФХР потребует компенсацию за организацию отмененного молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске

Федерация хоккея России подготовит иск в Международную федерацию хоккея (IIHF) по затратам на проведение МЧМ-2023. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова.

— Мы готовим иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика. Когда у швейцарцев и белорусов отменялись чемпионаты мира, оба раза им выплачивалась определенная компенсация. Но если имеются в виду затраты на строительство арен, то это наши арены, их никто не забирает. IIHF к ним не имеет отношения никакого, — сказал Курбатов.