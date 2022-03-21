Что будут делать с новым ЛДС после отмены чемпионата мира? Ответ министра спорта НСО

В строящемся ЛДС на левом берегу Новосибирска планируют проводить всероссийские и межрегиональные соревнования по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта региона Сергея Ахапова.
— На данный момент спортивная подготовка по фигурному катанию проходит в Центре зимних видов спорта, спортивной школе «Энергия» в Новосибирске и спортивной школе «Бердск». Новая ледовая арена в данном случае сможет использоваться для проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по этому виду спорта, — цитирует агентство чиновника.
Новая ледовая арена также должна стать домашней для хоккейного клуба «Сибирь».
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.