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Что будут делать с новым ЛДС после отмены чемпионата мира? Ответ министра спорта НСО

Сергей Ахапов рассказал, какие соревнования там могут проводить

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Так объект выглядел в феврале

Так объект выглядел в феврале

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В строящемся ЛДС на левом берегу Новосибирска планируют проводить всероссийские и межрегиональные соревнования по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта региона Сергея Ахапова.

— На данный момент спортивная подготовка по фигурному катанию проходит в Центре зимних видов спорта, спортивной школе «Энергия» в Новосибирске и спортивной школе «Бердск». Новая ледовая арена в данном случае сможет использоваться для проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по этому виду спорта, — цитирует агентство чиновника.

Новая ледовая арена также должна стать домашней для хоккейного клуба «Сибирь».

Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.

О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.

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