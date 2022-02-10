Итоги шестого дня Олимпиады: нашей лыжнице не хватило до медали всего 0,1 секунды — ее эмоция сказала об этом всё

Шестой день на Олимпиаде подошел к концу. По итогам дня сборная ОКР находится на 9-м месте, в нашей копилке по-прежнему 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронзовых. За сегодняшний день наши спортсмены не взяли ни одной награды — удача ускользала от некоторых в последний момент.

Утро началось с финала у мужчин-фигуристов: из-за досадной ошибки Марка Кондратюка в короткой программе на медали у мужчин надежд не было. Самый лучший результат — у Евгения Семененко, 8 место. Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев стал 19-м.