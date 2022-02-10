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Итоги шестого дня Олимпиады: нашей лыжнице не хватило до медали всего 0,1 секунды — ее эмоция сказала об этом всё

Как прошел этот четверг для нашей олимпийской сборной

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Главная трагедия этого дня — упущенная бронза Натальи Непряевой

Главная трагедия этого дня — упущенная бронза Натальи Непряевой

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Шестой день на Олимпиаде подошел к концу. По итогам дня сборная ОКР находится на 9-м месте, в нашей копилке по-прежнему 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронзовых. За сегодняшний день наши спортсмены не взяли ни одной награды — удача ускользала от некоторых в последний момент.

Утро началось с финала у мужчин-фигуристов: из-за досадной ошибки Марка Кондратюка в короткой программе на медали у мужчин надежд не было. Самый лучший результат — у Евгения Семененко, 8 место. Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев стал 19-м.

Евгению Семененко всего 18 лет — это значит, что мы вполне можем увидеть его на следующей Олимпиаде

Евгению Семененко всего 18 лет — это значит, что мы вполне можем увидеть его на следующей Олимпиаде

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Настоящая драма разыгралась в лыжной гонке на 10 километров — наша лыжница Наталья Непряева уверенно шла на бронзовую медаль, но упустила ее в последний момент. До третьего места ей не хватило всего 0,1 секунды.

Эти эмоции очень трудно передать словами — просто смотрите.

— В принципе, всё хорошо было и по ощущениям. Лыжи просто замечательно работали, — в слезах рассказывала лыжница после гонки. — Да, наверное, я молодец. Мне нечего сказать.

На Пекинской Олимпиаде Непряева уже брала серебряную медаль в скиатлоне.

После финиша Наталья села на снег и заплакала. Шведская лыжница Эбба Андерсон решила поддержать коллегу

После финиша Наталья села на снег и заплакала. Шведская лыжница Эбба Андерсон решила поддержать коллегу

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Но российским спортсменам и сегодня есть чем нас порадовать: сборная ОКР по керлингу смогла обыграть китайскую команду со счетом 7:4. В зачете у наших керлингистов две победы. Это значит, что мы сможем побороться за участие в полуфинале!

Результаты сегодняшней игры не могут не радовать

Результаты сегодняшней игры не могут не радовать

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Лыжники-фристайлисты в акробатических соревнованиях смогли занять только 5 место. Любовь Никитина, Илья Буров и Стас Никитин не сумели пройти в финальную четверку микса по акробатике — они набрали 295.97 балла. Первое место досталось команде из сборной Китая.

В сноуборд-кроссе мы также не лидеры — Даниил Донских финишировал третьим в 14 финала, в занял в итоговой турнирной таблице он занял 24 место. Золото досталось Алессандро Хеммерлю из Австралии.

В турнире по скелетону наши спортсмены Александр Третьяков и Евгений Рукосуев были близки к победе, но смогли придти только четвертыми. Первое место у немца Кристофера Гротера.

В конькобежном спорте был забег на 5000 метров. Наталья Воронина финишировала 6-ой.

СЮЖЕТ

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— Разочарование. На данный момент это все, что я могла показать. Как бы ни хотела пробежать сегодня быстрее, выше головы не прыгнешь. На данный момент готова на такой результат. — прокомментировала свое выступление спортсменка.

Саночникам тоже не удалось взять медаль — их результат четвертый со временем + 1.261, победу завоевала сборная Германии. Хотя в какой-то момент казалось, что шансы на медаль все же есть.

Наши саночники достойно провели эстафету

Наши саночники достойно провели эстафету

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Что ж, посмотрим, что даст нашей сборной завтрашний день. Ведь на лыжню возвращается Александр Большунов — именно он принес сборной первую золотую медаль на этих Играх.

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